На Украине кот выжил после получасовой стирки

Вислоухий кот Броша выжил после получасовой стирки. Видео © Facebook / Ветеринарная клиника "На Рабочей"

Шотландский вислоухий кот Броша из украинского Днепра выжил после получасового пребывания в работающей стиральной машине. Об этом сообщается на странице ветеринарной клиники "На Рабочей" в "Фейсбуке".

"Броша очень любит спать в барабане стиральной машины. Там темно, уютно и тепло. И в последний раз там очень кстати оказалась собачья лежанка, которая требовала стирки. "Дополнительные комфортные условия", — наверное, подумал Броша и улёгся спать в укромном местечке", — пишет клиника.

Лежанка оказалась одного цвета с котом, из-за чего хозяева не заметили животное и запустили стирку. Кот пробыл внутри работающего барабана около 30 минут, когда владельцы услышали крики питомца,после чего его достали, высушили и привезли к ветеринарам. Осмотр показал, что у кота есть хрипы в лёгких, низкая температура, а глаза не открываются из-за порошка. Также стиральным средством сильно пахло изо рта животного.

"Броше провели всю необходимую терапию. К счастью, его анализы были в норме, в скором времени котик отправился домой. Сейчас он чувствует себя хорошо: активно бегает и прыгает по дому, с удовольствием кушает. С таким случаем мы сталкиваемся не впервые, но Броше очень повезло. Не зря у котов девять жизней", — отметили в клинике.