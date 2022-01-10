В ХМАО задержали продавцов суррогатного алкоголя, от которого умерло восемь человек

В рамках расследования уголовного дела о смертельном отравлении восьми человек в ХМАО суррогатным алкоголем следователи задержали продавца магазина, а также владельца торговой точки. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"В рамках расследования уголовного дела задержана продавец магазина, в котором потерпевшие приобретали алкоголь, решается вопрос об избрании ей меры пресечения", — говорится в записи ведомства.

Отмечается также, что владелец торговой точки скрылся от следствия и был задержан в Тюмени. В ближайшее время его доставят к следователю. Правоохранители провели серию обысков и изъяли спиртосодержащую продукцию, отправив её на химические экспертизы.