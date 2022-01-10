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В ХМАО задержали продавцов суррогатного алкоголя, от которого умерло восемь человек

Правоохранители провели серию обысков и изъяли спиртосодержащую продукцию, отправив её на химические экспертизы.

9 января, 23:38
<p>Фото © <a href="https://sledcom.ru/news/item/1645661/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СК РФ</a></p>

Фото © СК РФ

В рамках расследования уголовного дела о смертельном отравлении восьми человек в ХМАО суррогатным алкоголем следователи задержали продавца магазина, а также владельца торговой точки. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"В рамках расследования уголовного дела задержана продавец магазина, в котором потерпевшие приобретали алкоголь, решается вопрос об избрании ей меры пресечения", говорится в записи ведомства.

Отмечается также, что владелец торговой точки скрылся от следствия и был задержан в Тюмени. В ближайшее время его доставят к следователю. Правоохранители провели серию обысков и изъяли спиртосодержащую продукцию, отправив её на химические экспертизы.

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Напомним, жертвами отравления суррогатным алкоголем в ХМАО стали восемь человек. Всего зафиксировано 12 случаев, когда жителям посёлка Кондинское после употребления спиртосодержащей жидкости было плохо.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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