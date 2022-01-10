Обозреватель National Interest Карпентер перечислил бесполезные для НАТО страны

Их экономический и оборонный потенциал невелик, поэтому они не увеличивают совокупную мощь альянса, заметил автор.

Старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер перечислил страны НАТО, бесполезные для альянса. Об этом он написал в статье для National Interest.

"Слишком часто союзники США — маленькие, слабые, часто бесполезные в военном отношении иждивенцы", — написал Карпентер, уточнив, что речь идёт об Албании, Словении, Черногории и Северной Македонии.

Он сравнил политику США с пользователем "Фейсбука", неизбирательно добавляющим друзей, однако разница в том, что друзья в соцсети не втянут тебя в ненужные конфликты и войны. Кроме того, заметил сотрудник, экономический и оборонный потенциал перечисленных государств невелик, поэтому их пребывание в НАТО не увеличивает совокупную мощь альянса.