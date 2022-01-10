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Индийский врач Арья объяснил большую опасность "омикрона" для детей

При этом симптомы заражения этой разновидностью вируса схожи у взрослых и несовершеннолетних и включают в себя боль в горле, лёгкую лихорадку и усталость.

10 января, 01:54
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Частота дыхания детей делает их более уязвимыми к омикрон-штамму коронавируса. Такое мнение высказал врач Медицинского института в Нью-Дели Анимеш Арья.

"Дыхательные пути детей меньше, чем у взрослых, и этот новый вариант в основном поражает верхние дыхательные пути у инфицированных пациентов", — объяснил он, беседуя с изданием IANS.

Медик рассказал, что основными симптомами, которые проявляются при "омикроне", являются боль в горле, лёгкая лихорадка и усталость. Это применимо как к взрослым, так и к детям, уточнил он.

Мурашко заявил, что "омикрон" распространяется значительно быстрее других штаммов

Мурашко заявил, что "омикрон" распространяется значительно быстрее других штаммов

Ранее эксперт Руженцова заявила, что наибольшее распространение ковида наблюдается среди детей. Кроме того, так как у этой группы населения очень низкий уровень иммунитета к вирусу, именно среди несовершеннолетних течение болезни наиболее тяжёлое, добавила она.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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