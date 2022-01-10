Индийский врач Арья объяснил большую опасность "омикрона" для детей
При этом симптомы заражения этой разновидностью вируса схожи у взрослых и несовершеннолетних и включают в себя боль в горле, лёгкую лихорадку и усталость.
Фото © Pixabay
Частота дыхания детей делает их более уязвимыми к омикрон-штамму коронавируса. Такое мнение высказал врач Медицинского института в Нью-Дели Анимеш Арья.
"Дыхательные пути детей меньше, чем у взрослых, и этот новый вариант в основном поражает верхние дыхательные пути у инфицированных пациентов", — объяснил он, беседуя с изданием IANS.
Медик рассказал, что основными симптомами, которые проявляются при "омикроне", являются боль в горле, лёгкая лихорадка и усталость. Это применимо как к взрослым, так и к детям, уточнил он.
Ранее эксперт Руженцова заявила, что наибольшее распространение ковида наблюдается среди детей. Кроме того, так как у этой группы населения очень низкий уровень иммунитета к вирусу, именно среди несовершеннолетних течение болезни наиболее тяжёлое, добавила она.
Комментариев: 0