"Известия": В Госдуме предложили установить штрафы за нарушение тишины

Депутаты Госдумы направили в Правительство РФ законопроект, предлагающий установить штрафы за нарушение тишины в ночное время. Как пишут "Известия", документом предлагается дополнить главу 20 кодекса новой статьёй об административной ответственности за нарушение покоя.

По словам одного из авторов инициативы, главы Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, переданные регионам полномочия по установлению наказания за нарушение тишины не работают в полной мере, поэтому предлагается вернуть эту тему на федеральный уровень и предоставить органам внутренних дел полномочия составлять соответствующие протоколы, привлекая нарушителей к ответственности. Парламентарии предложили штрафовать граждан на сумму от двух с половиной до пяти тысяч рублей, должностных лиц — от 10 до 20 тысяч, юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

"Мы считаем, что была сделана ошибка, когда полномочия по установлению наказания за нарушение тишины были переданы на уровень субъектов. Региональные законы, которые это сегодня регулируют, не работают", — приводит издание слова Нилова.

В пресс-службе кабмина заметили, что законопроект направлен в органы исполнительной власти для экспертной проработки.