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Кардиолог Шугушев предупредил о негативном влиянии ковида на сердце

На сегодняшний день ни российские, ни иностранные специалисты не определили причины этого воздействия инфекции, заметил медик.

10 января, 03:43
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Коронавирус может приводить к серьёзным осложнениям на сердце. Об этом рассказал кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Заурбек Шугушев.

"Одно из проявлений постковидного синдрома — когда у людей возникает сердечная недостаточность вследствие перенесённого миокардита. В этом случае пациент находится в том же самом состоянии, что и после обширного инфаркта", — сказал Шугушев в беседе с радио Sputnik.

Медик пояснил, что в среднем такие пациенты проживают не более пяти лет. По его словам, сердечную недостаточность по прогнозу связывают примерно с раком лёгкого, то есть люди с этими диагнозами живут одинаковое время от выявления симптомов до летального исхода.

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"Пока что мы не можем сказать, почему поражается сердечная мышца после CoViD-19. Мы наблюдаем пациентов и молодого, и пожилого возраста с поражением сердечной мышцы после перенесённого коронавируса, какую-то корреляцию пока выявить не можем ни мы, ни в мире", — добавил Шугушев.

А эксперт Роспотребнадзора Хафизов предупредил о возможном подъёме заболеваемости ковидом после праздников. Всё это, по словам специалиста, произойдёт из-за распространяющегося омикрон-штамма инфекции.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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