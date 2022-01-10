Кардиолог Шугушев предупредил о негативном влиянии ковида на сердце

Коронавирус может приводить к серьёзным осложнениям на сердце. Об этом рассказал кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Заурбек Шугушев.

"Одно из проявлений постковидного синдрома — когда у людей возникает сердечная недостаточность вследствие перенесённого миокардита. В этом случае пациент находится в том же самом состоянии, что и после обширного инфаркта", — сказал Шугушев в беседе с радио Sputnik.

Медик пояснил, что в среднем такие пациенты проживают не более пяти лет. По его словам, сердечную недостаточность по прогнозу связывают примерно с раком лёгкого, то есть люди с этими диагнозами живут одинаковое время от выявления симптомов до летального исхода.

"Пока что мы не можем сказать, почему поражается сердечная мышца после CoViD-19. Мы наблюдаем пациентов и молодого, и пожилого возраста с поражением сердечной мышцы после перенесённого коронавируса, какую-то корреляцию пока выявить не можем ни мы, ни в мире", — добавил Шугушев.