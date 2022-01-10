В Забайкальском крае ввели QR-коды для посещения торговых центров

В Забайкальском крае с 10 января для посещения торговых центров и магазинов непродовольственных товаров жители должны иметь при себе QR-код о вакцинации от коронавируса. Теперь беспрепятственно можно посещать только аптеки и продуктовые магазины, за исключением тех, что находятся на территории ТЦ.

"Сфера торговли в нашем крае начинает функционировать по-новому. Теперь при входе в торговый или развлекательный центр человек обязан предъявить QR-код о вакцинации. Иначе он не сможет зайти в помещение. Есть и нововведение для любых непродовольственных магазинов, даже очень маленьких. Там QR-код у клиента будут спрашивать на кассе, при расчёте", — приводятся слова зампреда Правительства Забайкальского края Александра Бардалеева на сайте правительства региона.