Замглавы МИД РФ Рябков: Россия хочет проверить способность США принимать решения

Желание России договориться с США по гарантиям безопасности является проверкой Вашингтона на способность принимать ответственные решения в сложный момент. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Наш подход иной, мы хотели бы, прежде всего, договориться с США и проверить, насколько они в состоянии принять ответственные решения в нынешний сложный, если не сказать тревожный, момент с точки зрения европейской безопасности", — приводит слова дипломата РИА "Новости".

Ранее Сергей Рябков назвал потрясающим первый раунд переговоров с США, состоявшийся вечером 9 января. По словам дипломата, стороны погрузились в материю предстоящих дел и не будут тратить время в ходе основной части диалога, которая состоится 10 января.