Замглавы МИД РФ Рябков: Россия хочет проверить способность США принимать решения
При этом дипломат ранее замечал, что Вашингтон испытывает дискомфорт в ходе переговоров из-за русофобских настроений некоторых стран НАТО.
Сергей Рябков © Facebook / МИД России
Желание России договориться с США по гарантиям безопасности является проверкой Вашингтона на способность принимать ответственные решения в сложный момент. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Наш подход иной, мы хотели бы, прежде всего, договориться с США и проверить, насколько они в состоянии принять ответственные решения в нынешний сложный, если не сказать тревожный, момент с точки зрения европейской безопасности", — приводит слова дипломата РИА "Новости".
Ранее Сергей Рябков назвал потрясающим первый раунд переговоров с США, состоявшийся вечером 9 января. По словам дипломата, стороны погрузились в материю предстоящих дел и не будут тратить время в ходе основной части диалога, которая состоится 10 января.
Лайф напоминает, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. Переговоры РФ и США должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО. 7 января главы МИД стран – членов альянса согласовали "предстоящие диалоговые форматы с Москвой", а генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово выслушать озабоченности России относительно безопасности, однако альянс не исключает, что диалог может провалиться.
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