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Замглавы МИД РФ Рябков: Россия хочет проверить способность США принимать решения

При этом дипломат ранее замечал, что Вашингтон испытывает дискомфорт в ходе переговоров из-за русофобских настроений некоторых стран НАТО.

10 января, 04:48
<p>Сергей Рябков © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/MIDRussia/photos/4069040029862074" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Сергей Рябков © Facebook / МИД России

Желание России договориться с США по гарантиям безопасности является проверкой Вашингтона на способность принимать ответственные решения в сложный момент. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Наш подход иной, мы хотели бы, прежде всего, договориться с США и проверить, насколько они в состоянии принять ответственные решения в нынешний сложный, если не сказать тревожный, момент с точки зрения европейской безопасности", — приводит слова дипломата РИА "Новости".

Замглавы МИД РФ Рябков заявил о дискомфорте США на переговорах по безопасности

Замглавы МИД РФ Рябков заявил о дискомфорте США на переговорах по безопасности

Ранее Сергей Рябков назвал потрясающим первый раунд переговоров с США, состоявшийся вечером 9 января. По словам дипломата, стороны погрузились в материю предстоящих дел и не будут тратить время в ходе основной части диалога, которая состоится 10 января.

Лайф напоминает, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. Переговоры РФ и США должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО. 7 января главы МИД стран – членов альянса согласовали "предстоящие диалоговые форматы с Москвой", а генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово выслушать озабоченности России относительно безопасности, однако альянс не исключает, что диалог может провалиться.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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