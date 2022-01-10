Посол Украины Мельник пригрозил ФРГ последствиями, если Киеву не продадут вооружения

Германия обязана продать Украине оборонительное вооружение, ведь страна якобы несёт моральную ответственность за будущее Незалежной. В ином случае ФРГ грозят последствия, предупредил посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

"Мы призываем правительство [Германии] отказаться от существующей позиции, которая с точки зрения морали абсолютно излишня, и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением. У нас есть право на самооборону", — сказал он в интервью, которое опубликовано в газетах редакционной группы FUNKE.