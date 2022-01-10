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Посол Украины Мельник пригрозил ФРГ последствиями, если Киеву не продадут вооружения

По словам дипломата, Германия якобы имеет точно такую же ответственность за Украину, как и за Израиль.

10 января, 04:09
<p>Посол Украины в Германии Андрей Мельник © <a href="https://germany.mfa.gov.ua/news/ukrayinskij-posol-zvernuvsya-do-olafa-sholca-z-zaklikom-pro-dopomogu-jdetsya-pro-vizhivannya-ukrayini" target="_blank" rel="noopener noreferrer">germany.mfa.gov.ua</a></p>

Посол Украины в Германии Андрей Мельник © germany.mfa.gov.ua

Германия обязана продать Украине оборонительное вооружение, ведь страна якобы несёт моральную ответственность за будущее Незалежной. В ином случае ФРГ грозят последствия, предупредил посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

"Мы призываем правительство [Германии] отказаться от существующей позиции, которая с точки зрения морали абсолютно излишня, и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением. У нас есть право на самооборону", сказал он в интервью, которое опубликовано в газетах редакционной группы FUNKE.

Мельник уверен, что Германия несёт историческую ответственность перед Украиной, как и перед Израилем, что и объясняет требование Киевом массивной военной поддержки. Отказ Берлина вызовет огромное недовольство в украинском обществе и может иметь серьёзные последствия для двусторонних отношений, предупредил посол.

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Напомним, ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель лично наложила вето на поставки вооружений Украине. Тогда министр обороны Украины Алексей Резников обвинил её в блокировке поставок "смертоносного оружия" по договору с НАТО.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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