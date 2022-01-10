Экс-советник Назарбаева Ертысбаев: Ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан взбесил весь Запад
Он уверен, что к случившемуся в республике непосредственное отношение имеют иностранные внешние силы.
Фото © ТАСС / Минобороны РФ
Ввод миротворческих сил ОДКБ в Казахстан для обеспечения порядка в республике взбесил Запад. Об этом заявил бывший советник первого президента страны Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев.
"Введение войск ОДКБ взбесило сейчас весь Запад. То, что иностранные внешние силы устроили или имеют причастность к этому дебошу и к попытке вооружённого мятежа, — это вне всякого сомнения", — приводит его слова РИА "Новости".
Ертысбаев заметил, что страны Евросоюза и США вложили в Казахстан почти 376 миллиардов долларов инвестиций, что также сыграло свою роль. Однако такую напряжённость необходимо было создать, чтобы в тылу у России был неприятный очаг перед жёсткими переговорами РФ с США и НАТО по гарантиям безопасности, уверен эксперт. При этом он считает, что президент республики Касым-Жомарт Токаев "делает всё правильно".
Напомним, 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", кроме того, мародёры застрелили режиссёра и рэпера Сакена Битаева.
Комментариев: 1
Почему взбесился Запад и штаты - это и ежу понятно . Они устроили весь этот балаган в Казахстане . Их очень не устраивает президент Токаев , который очень близок к Путину и который приблизил Казахстан к России максимально .