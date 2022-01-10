Экс-советник Назарбаева Ертысбаев: Ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан взбесил весь Запад

"Введение войск ОДКБ взбесило сейчас весь Запад. То, что иностранные внешние силы устроили или имеют причастность к этому дебошу и к попытке вооружённого мятежа, — это вне всякого сомнения", — приводит его слова РИА "Новости".

Ертысбаев заметил, что страны Евросоюза и США вложили в Казахстан почти 376 миллиардов долларов инвестиций, что также сыграло свою роль. Однако такую напряжённость необходимо было создать, чтобы в тылу у России был неприятный очаг перед жёсткими переговорами РФ с США и НАТО по гарантиям безопасности, уверен эксперт. При этом он считает, что президент республики Касым-Жомарт Токаев "делает всё правильно".