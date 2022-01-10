МВД планирует изменить билеты теоретического экзамена на водительские права
По мнению ведомства, данная инициатива позволит снизить аварийность среди водителей с низким стажем.
Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Экзаменационные билеты теоретического экзамена на водительские права могут изменить. С соответствующей инициативой выступает МВД РФ. В ведомстве уверены, что подобным образом смогут сформировать у будущих водителей понимание, как себя вести в различных дорожных ситуациях.
"В настоящее время продолжается работа по изменению подходов к формированию экзаменационных билетов при проведении теоретического экзамена на право управления транспортными средствами", — сказали ТАСС в пресс-центре МВД, добавив, что данные изменения прорабатываются.
В ведомстве уточнили, что таким образом они хотят уйти от системы "заучивания" конкретных требований правил дорожного движения и добиться того, чтобы водители осознанно принимали решение о безопасных действиях при управлении транспортным средством в различных дорожных ситуациях с учётом психологических аспектов поведения участников дорожного движения.
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