Глава МИД ФРГ Бербок назвала причину приостановки сертификации "Северного потока – 2"

"Наше федеральное правительство чётко указало в соглашении о коалиции, что энергетические проекты в Германии должны соответствовать европейским требованиям, что распространяется и на "Северный поток – 2", — сказала она в интервью итальянской газете La Stampa.

По словам Бербок, вопрос о запуске газопровода носит геополитический характер. Также министр указала, что немецкое правительство разделяет подход, закреплённый в совместной с США декларации о готовности ввести против России эффективные жёсткие меры в случае использования "Северного потока – 2" в качестве оружия или в случае любых агрессивных действий на Украине. При этом глава МИД ФРГ также заявила о необходимости укрепить европейскую энергетическую независимость.