Глава МИД ФРГ Бербок назвала причину приостановки сертификации "Северного потока – 2"
Она также заметила, что немецкое правительство разделяет подход о введении жёстких мер против России в случае использования газопровода в качестве оружия или любых агрессивных действий на Украине.
Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov
Причиной приостановки процесса сертификации "Северного потока – 2" является несоответствие проекта строительства газопровода требованиям Евросоюза. С таким заявлением выступила глава МИД Германии Анналена Бербок.
"Наше федеральное правительство чётко указало в соглашении о коалиции, что энергетические проекты в Германии должны соответствовать европейским требованиям, что распространяется и на "Северный поток – 2", — сказала она в интервью итальянской газете La Stampa.
По словам Бербок, вопрос о запуске газопровода носит геополитический характер. Также министр указала, что немецкое правительство разделяет подход, закреплённый в совместной с США декларации о готовности ввести против России эффективные жёсткие меры в случае использования "Северного потока – 2" в качестве оружия или в случае любых агрессивных действий на Украине. При этом глава МИД ФРГ также заявила о необходимости укрепить европейскую энергетическую независимость.
Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора: ведомство требует, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ предполагают, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года.
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