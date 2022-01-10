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Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту четыре километра

Шлейф распространился в западном направлении на расстояние 175 километров, выпадение золы в населённых пунктах не зарегистрировано.

10 января, 02:43
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/41regiontv/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">41regiontv</a></p>

Фото © Instagram / 41regiontv

Пепловый выброс произошёл на вулкане Шивелуч на Камчатке. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, столб поднялся на высоту четыре тысячи метров.

"Утром 10 января из вулкана Шивелуч был зафиксирован парогазовый выброс с небольшим содержанием пепла на высоту до четырёх тысяч метров при высоте самого исполина 3283 метра", — сказано в записи.

Уточняется, что пепловый шлейф распространился на расстояние 175 километров в западном направлении. Как уточнили в ведомстве, туристических групп в районе не зарегистрировано, также нет сообщений о выпадении пепла в населённых пунктах.

На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла

На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла

А ранее Лайф писал, что геолог Махоткин назвал три региона России, где могут произойти извержения вулканов. По словам эксперта, активными и современными вулканами считаются те, которым чуть меньше пары миллионов лет.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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