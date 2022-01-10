Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту четыре километра
Шлейф распространился в западном направлении на расстояние 175 километров, выпадение золы в населённых пунктах не зарегистрировано.
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Пепловый выброс произошёл на вулкане Шивелуч на Камчатке. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, столб поднялся на высоту четыре тысячи метров.
"Утром 10 января из вулкана Шивелуч был зафиксирован парогазовый выброс с небольшим содержанием пепла на высоту до четырёх тысяч метров при высоте самого исполина 3283 метра", — сказано в записи.
Уточняется, что пепловый шлейф распространился на расстояние 175 километров в западном направлении. Как уточнили в ведомстве, туристических групп в районе не зарегистрировано, также нет сообщений о выпадении пепла в населённых пунктах.
А ранее Лайф писал, что геолог Махоткин назвал три региона России, где могут произойти извержения вулканов. По словам эксперта, активными и современными вулканами считаются те, которым чуть меньше пары миллионов лет.
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