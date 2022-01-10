В России вступил в силу закон об уголовной ответственности для злостных нарушителей ПДД
Помимо тюремного срока статья предусматривает крупный денежный штраф или обязательные общественные работы.
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В России с 10 января вступил в силу закон об уголовной ответственности для водителей, регулярно нарушающих правила дорожного движения. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, привлекать к уголовной ответственности теперь могут лишённых водительских прав автолюбителей, уже дважды подвергавшихся административному наказанию за превышение скорости более чем на 60 километров в час, выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного движения. Также статья предусматривает денежный штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на срок до двух лет.
Кроме того, осуждённых ждёт лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью до трёх лет.
А ранее юрист Соловьёв напомнил о пяти изменениях для российских водителей в 2022 году. В основном они касаются технического осмотра ТС, а также новых штрафных санкций.
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