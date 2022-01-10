В России вступил в силу закон об уголовной ответственности для злостных нарушителей ПДД

Согласно документу, привлекать к уголовной ответственности теперь могут лишённых водительских прав автолюбителей, уже дважды подвергавшихся административному наказанию за превышение скорости более чем на 60 километров в час, выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного движения. Также статья предусматривает денежный штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на срок до двух лет.