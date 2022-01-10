Замглавы МИД РФ Рябков заявил о дискомфорте США на переговорах по безопасности

США ощущают дискомфорт в ходе диалога с Россией на двусторонней основе, ведь им мешают партнёры по НАТО, проявляющие русофобские настроения. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Двусторонний диалог с нами им вести некомфортно, потому что они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО", — приводит РИА "Новости" слова дипломата.

Ранее Сергей Рябков назвал потрясающим первый раунд переговоров с США, состоявшийся вечером 9 января. По словам дипломата, стороны погрузились в материю предстоящих дел и не будут тратить время в ходе основной части диалога, которая состоится 10 января.