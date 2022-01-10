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Замглавы МИД РФ Рябков заявил о дискомфорте США на переговорах по безопасности

Это второй комментарий дипломата после проведённой предварительной встречи с первым замгоссекретаря Венди Шерман.

10 января, 02:13
<p>Сергей Рябков © Twitter / <a href="https://twitter.com/MID_RF/status/1480224882558443523/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России </a></p>

Сергей Рябков © Twitter / МИД России

США ощущают дискомфорт в ходе диалога с Россией на двусторонней основе, ведь им мешают партнёры по НАТО, проявляющие русофобские настроения. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Двусторонний диалог с нами им вести некомфортно, потому что они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО", — приводит РИА "Новости" слова дипломата.

Госдеп: Замгоссекретаря США обсудила с Рябковым темы предстоящих переговоров

Госдеп: Замгоссекретаря США обсудила с Рябковым темы предстоящих переговоров

Ранее Сергей Рябков назвал потрясающим первый раунд переговоров с США, состоявшийся вечером 9 января. По словам дипломата, стороны погрузились в материю предстоящих дел и не будут тратить время в ходе основной части диалога, которая состоится 10 января.

Лайф напоминает, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. Переговоры РФ и США должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО. 7 января главы МИД стран – членов альянса согласовали "предстоящие диалоговые форматы с Москвой", а генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово выслушать озабоченности России относительно безопасности, однако альянс не исключает, что диалог может провалиться.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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