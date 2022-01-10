Госсекретарь Казахстана Карин заявил о гибридной террористической атаке в стране

Казахстан столкнулся с гибридной террористической атакой, целью которой мог быть государственный переворот. Об этом заявил государственный секретарь республики Ерлан Карин.

"Я думаю, что мы столкнулись с гибридной террористической атакой на Казахстан с конечной целью общей дестабилизации и, возможно, осуществления государственного переворота", — сказал он в эфире телеканала "Хабар 24".

При этом окончательный ответ на вопрос, кто стоит за массовыми беспорядками, дадут спецслужбы, проводящие расследование. В данном случае, уточнил Карин, имеет место некий заговор внутренних и определённых внешних сил, ведь участниками ударных террористических групп были как казахстанские граждане, так и иностранцы.

Также Карин заметил, что решение о привлечении миротворческих сил ОДКБ принималось в критической ситуации, когда счёл шёл на минуты.