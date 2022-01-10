Госсекретарь Казахстана Карин заявил о гибридной террористической атаке в стране
Он заметил, что в данной ситуации имеет место некий заговор внутренних и определённых внешних сил.
Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин © Instagram / erlankarin2019
Казахстан столкнулся с гибридной террористической атакой, целью которой мог быть государственный переворот. Об этом заявил государственный секретарь республики Ерлан Карин.
"Я думаю, что мы столкнулись с гибридной террористической атакой на Казахстан с конечной целью общей дестабилизации и, возможно, осуществления государственного переворота", — сказал он в эфире телеканала "Хабар 24".
При этом окончательный ответ на вопрос, кто стоит за массовыми беспорядками, дадут спецслужбы, проводящие расследование. В данном случае, уточнил Карин, имеет место некий заговор внутренних и определённых внешних сил, ведь участниками ударных террористических групп были как казахстанские граждане, так и иностранцы.
Также Карин заметил, что решение о привлечении миротворческих сил ОДКБ принималось в критической ситуации, когда счёл шёл на минуты.
"Привлечение сил ОДКБ разрушило все планы по дестабилизации и позволило сохранить государственную целостность Казахстана", — заметил госсекретарь.
Лайф напоминает, что 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно, что мародёры застрелили режиссёра и рэпера Сакена Битаева.
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