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Госсекретарь Казахстана Карин заявил о гибридной террористической атаке в стране

Он заметил, что в данной ситуации имеет место некий заговор внутренних и определённых внешних сил.

10 января, 03:19
<p>Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CV5xKYvo3ly/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">erlankarin2019</a></p>

Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин © Instagram / erlankarin2019

Казахстан столкнулся с гибридной террористической атакой, целью которой мог быть государственный переворот. Об этом заявил государственный секретарь республики Ерлан Карин.

"Я думаю, что мы столкнулись с гибридной террористической атакой на Казахстан с конечной целью общей дестабилизации и, возможно, осуществления государственного переворота", — сказал он в эфире телеканала "Хабар 24".

При этом окончательный ответ на вопрос, кто стоит за массовыми беспорядками, дадут спецслужбы, проводящие расследование. В данном случае, уточнил Карин, имеет место некий заговор внутренних и определённых внешних сил, ведь участниками ударных террористических групп были как казахстанские граждане, так и иностранцы.

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Также Карин заметил, что решение о привлечении миротворческих сил ОДКБ принималось в критической ситуации, когда счёл шёл на минуты.

"Привлечение сил ОДКБ разрушило все планы по дестабилизации и позволило сохранить государственную целостность Казахстана", — заметил госсекретарь.

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Лайф напоминает, что 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно, что мародёры застрелили режиссёра и рэпера Сакена Битаева.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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