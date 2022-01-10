Россиянин уже 20 лет пытается найти семью и вспомнить, кто он
Многочисленные обращения в полицию и походы на телешоу не принесли должных результатов, Александр так и не смог получить информацию о себе.
Александр Глухов. Кадр из видео © YouTube / SHOT
Россиянин Александр Глухов потерял память 20 лет назад и полностью забыл свою личность. Всё, что он знает, — это примерный возраст (от 60 до 70 лет), а также то, что на теле у него есть татуировка (группа крови). SHOT сообщает, что даже имя, которое он носит сейчас, как выяснилось, принадлежит другому человеку.
"Настоящее имя я не помню. Я никто — между небом и землёй. Всё, что я помню, — то, что, скорее всего, был удар по голове. Боли я не чувствовал", — вспоминает Александр.
Тогда его на улице в Хабаровске нашли прохожие, но никаких документов при себе у него не было. Несколько лет голова мужчины, по его словам, "не соображала", он не ходил ни в больницу, ни в полицию. Позднее Александр взял себя в руки и несколько раз обращался к правоохранителям, чтобы "найти себя", однако результатов это не принесло.
"Я бы хотел найти родственников. Но так как за эти годы пока не получилось, то хотя бы получить документы и жить нормально, по-человечески", — добавил Александр.
Сейчас Александр живёт в Брянске. Туда его позвали друзья, которые предложили работу и помогли с жильём, но для того, чтобы начать жить сначала, нужны документы, которых у мужчины пока нет.
А ранее Лайф рассказывал, как итальянка потеряла память и после этого считала себя Джулией Робертс. Женщина больше месяца жила на территории больницы и питалась едой из автоматов.
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