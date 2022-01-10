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Силовики нейтрализовали в Алма-Ате две экстремистские ячейки

Лидер одной из групп не только принимал участие в массовых беспорядках, но и имел связи с террористами за рубежом, уточнили в Комитете нацбезопасности.

10 января, 04:22
<p>Фото © <a href="https://www.gov.kz/memleket/entities/knb/press/news/details/309779?lang=kk" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Комитет национальной безопасности Казахстана</a></p>

Фото © Комитет национальной безопасности Казахстана

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана нейтрализовали на территории Алма-Аты две экстремистские ячейки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"На территории города Алма-Ата нейтрализованы две экстремистские ячейки, члены которых принимали активное участие в массовых беспорядках в мегаполисе с 4 по 8 января 2022 года", — говорится в сообщении.

Так, 9 января были задержаны четыре члена одной из ячеек. В их домах проведены обыски, в ходе которых силовики изъяли огнестрельное оружие, травматические и светошумовые гранаты, патроны, религиозную литературу и иные вещественные доказательства.

Фото © Комитет национальной безопасности Казахстана

Фото © Комитет национальной безопасности Казахстана

Фото © Комитет национальной безопасности Казахстана

Фото © Комитет национальной безопасности Казахстана

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Лидер другой группировки, являющийся гражданином иностранного государства, не только принимал участие в массовых беспорядках, но и имел связи с террористами за рубежом, уточнили в КНБ. Следователи уверены, что он целенаправленно прибыл в Казахстан, чтобы подготовить атаку на органы власти. Его пособники разыскиваются.

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Напомним, 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", кроме того, мародёры застрелили режиссёра и рэпера Сакена Битаева.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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