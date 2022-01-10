Силовики нейтрализовали в Алма-Ате две экстремистские ячейки

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана нейтрализовали на территории Алма-Аты две экстремистские ячейки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"На территории города Алма-Ата нейтрализованы две экстремистские ячейки, члены которых принимали активное участие в массовых беспорядках в мегаполисе с 4 по 8 января 2022 года", — говорится в сообщении.

Так, 9 января были задержаны четыре члена одной из ячеек. В их домах проведены обыски, в ходе которых силовики изъяли огнестрельное оружие, травматические и светошумовые гранаты, патроны, религиозную литературу и иные вещественные доказательства.

Фото © Комитет национальной безопасности Казахстана

Фото © Комитет национальной безопасности Казахстана