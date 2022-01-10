Фильм "Власть пса" взял "Золотой глобус" как лучшая драма
В этом году церемония прошла в закрытом режиме, а её победителей публиковали организаторы.
Фото © ТАСС / Invision
Фильм "Власть пса" получил престижную премию "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический фильм", а режиссёр картины Джейн Кэмпион стала лучшей в соответствующей номинации. Об этом сообщила пресс-служба мероприятия.
В категории "Лучшая комедия/мюзикл" победу одержала "Вестсайдская история" Стивена Спилберга. Лучшей анимационной картиной стал диснеевский мультфильм "Энканто", а японская драма "Сядь за руль моей машины" получила награду в номинации "Лучший иностранный фильм".
Приз за "Лучшую мужскую роль в драме" получил Уилл Смит, сыгравший в картине "Король Ричард". А вот Николь Кидман победила в категории "Лучшая женская роль в драме" ("Быть Рикардо").
В номинации "Лучший саундтрек к фильму" победил Ханс Циммер (фильм "Дюна"). Лучшей композицией для фильма стала "Не время умирать", исполненная Билли Айлиш для последней картины о британском шпионе Джеймсе Бонде. Лучшим сериалом организаторы признали "Наследников". Остальных победителей можно узнать на сайте премии.
Ранее Лайф сообщал, что главную награду Европейской киноакадемии получил фильм "Куда ты идёшь, Аида?". Сербская актриса Ясна Джуричич забрала приз за лучшую женскую роль, а Энтони Хопкинс, сыгравший в картине "Отец", стал победителем в номинации "Лучший актёр".
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