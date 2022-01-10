Фильм "Власть пса" взял "Золотой глобус" как лучшая драма

Фильм "Власть пса" получил престижную премию "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический фильм", а режиссёр картины Джейн Кэмпион стала лучшей в соответствующей номинации. Об этом сообщила пресс-служба мероприятия.

В категории "Лучшая комедия/мюзикл" победу одержала "Вестсайдская история" Стивена Спилберга. Лучшей анимационной картиной стал диснеевский мультфильм "Энканто", а японская драма "Сядь за руль моей машины" получила награду в номинации "Лучший иностранный фильм".

Приз за "Лучшую мужскую роль в драме" получил Уилл Смит, сыгравший в картине "Король Ричард". А вот Николь Кидман победила в категории "Лучшая женская роль в драме" ("Быть Рикардо").

В номинации "Лучший саундтрек к фильму" победил Ханс Циммер (фильм "Дюна"). Лучшей композицией для фильма стала "Не время умирать", исполненная Билли Айлиш для последней картины о британском шпионе Джеймсе Бонде. Лучшим сериалом организаторы признали "Наследников". Остальных победителей можно узнать на сайте премии.