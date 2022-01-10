В Тюмени по делу об отравлении суррогатным алкоголем задержано десять человек
По мнению следователей, некачественное спиртное они продавали с декабря прошлого года.
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В Тюмени десять подозреваемых задержаны по делу о смертельном отравлении суррогатным алкоголем девяти человек. Как сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СКР, они подозреваются в реализации опасного метилового спирта под видом качественного алкоголя.
"По версии следствия, в период с декабря 2021 года в торговых точках, расположенных в городе Тюмени, осуществлялась реализация гражданам спиртосодержащей жидкости (метиловый спирт) с этикеткой "Родники Сибири", представлявшая опасность для жизни и здоровья потребителей", — говорится в сообщении ведомства.
Как отмечается, именно этой продукцией отравились местные жители. Сейчас следствие настаивает на избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, что одна из самых громких историй с отравлениями суррогатным алкоголем произошла осенью 2021 года в Оренбургской области. Там с 7 октября от отравления некачественным спиртным скончалось более 30 человек. По делу было задержано десять фигурантов, арестовано четыре человека. Все пострадавшие — жители Восточного Оренбуржья.
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