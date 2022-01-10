В Тюмени по делу об отравлении суррогатным алкоголем задержано десять человек

В Тюмени десять подозреваемых задержаны по делу о смертельном отравлении суррогатным алкоголем девяти человек. Как сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СКР, они подозреваются в реализации опасного метилового спирта под видом качественного алкоголя.

"По версии следствия, в период с декабря 2021 года в торговых точках, расположенных в городе Тюмени, осуществлялась реализация гражданам спиртосодержащей жидкости (метиловый спирт) с этикеткой "Родники Сибири", представлявшая опасность для жизни и здоровья потребителей", — говорится в сообщении ведомства.