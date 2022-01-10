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Замглавы МИД Рябков рассказал о неприемлемых условиях США для работы Совета Россия – НАТО

Дипломат уточнил, что американская сторона хочет диалога с упором на так называемую московскую агрессию на Украине.

10 января, 08:13
<p>Замглавы МИД России Сергей Рябков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Замглавы МИД России Сергей Рябков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Вашингтон хочет восстановить работу Совета Россия – НАТО на условиях, неприемлемых для Москвы, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков перед встречей с американской делегацией в Женеве.

"Они хотят восстановить деятельность Совета Россия – НАТО, но на своих условиях, по той повестке дня, которая их устраивает, с упором на так называемую деэскалацию, так называемую российскую агрессию на Украине", — заявил Рябков в интервью РИА "Новости".

Замглавы МИД РФ Рябков: Россия хочет проверить способность США принимать решения

Замглавы МИД РФ Рябков: Россия хочет проверить способность США принимать решения

Ранее Сергей Рябков назвал потрясающим первый раунд переговоров с США, состоявшийся вечером 9 января. На протяжении двух часов он беседовал с первым замгоссекретаря США Венди Шерман. По словам дипломата, стороны погрузились в материю предстоящих дел и не будут тратить время в ходе основной части диалога, которая состоится 10 января.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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