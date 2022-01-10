Замглавы МИД Рябков рассказал о неприемлемых условиях США для работы Совета Россия – НАТО

Вашингтон хочет восстановить работу Совета Россия – НАТО на условиях, неприемлемых для Москвы, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков перед встречей с американской делегацией в Женеве.

"Они хотят восстановить деятельность Совета Россия – НАТО, но на своих условиях, по той повестке дня, которая их устраивает, с упором на так называемую деэскалацию, так называемую российскую агрессию на Украине", — заявил Рябков в интервью РИА "Новости".