Сенатор Широков заявил, что Зеленскому не позволят отказаться от Крыма и Донбасса

Обращение бывшего министра обороны Незалежной Анатолия Гриценко к президенту Украины Владимиру Зеленскому с советом отказаться от идеи возвращения Крыма и Донбасса говорит о том, что у страны нет силовых перспектив по этому вопросу, сказал Лайфу член Совета Федерации Анатолий Широков. По его мнению, для украинского лидера сейчас должно быть гораздо важнее идти по пути Минских соглашений и наводить порядок на территории своей страны, а не строить планы нападения на другие регионы.

"Но, как мы видим, Зеленский идёт по диаметрально противоположному курсу. Я убеждён, что господин Зеленский не только не попытается двигаться этим путём в отношении того же Донбасса, но и есть ощущение, что попытка заставить Донбасс войти силовым путём в состав страны закончится потерей государственности. Возможно, Зеленский услышит слова Гриценко, но вряд ли ему позволят сделать хоть один малозаметный шаг в сторону другого курса", — считает Широков.