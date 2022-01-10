Сенатор Широков заявил, что Зеленскому не позволят отказаться от Крыма и Донбасса
По его мнению, попытки Киева восстановить контроль над ДНР и ЛНР силовым путём закончатся потерей государственности.
Владимир Зеленский. Фото © Администрация Президента Украины
Обращение бывшего министра обороны Незалежной Анатолия Гриценко к президенту Украины Владимиру Зеленскому с советом отказаться от идеи возвращения Крыма и Донбасса говорит о том, что у страны нет силовых перспектив по этому вопросу, сказал Лайфу член Совета Федерации Анатолий Широков. По его мнению, для украинского лидера сейчас должно быть гораздо важнее идти по пути Минских соглашений и наводить порядок на территории своей страны, а не строить планы нападения на другие регионы.
"Но, как мы видим, Зеленский идёт по диаметрально противоположному курсу. Я убеждён, что господин Зеленский не только не попытается двигаться этим путём в отношении того же Донбасса, но и есть ощущение, что попытка заставить Донбасс войти силовым путём в состав страны закончится потерей государственности. Возможно, Зеленский услышит слова Гриценко, но вряд ли ему позволят сделать хоть один малозаметный шаг в сторону другого курса", — считает Широков.
Собеседник Лайфа вместе с тем выразил уверенность, что ни один президент Украины "решить проблему Крыма" не сможет.
Ранее посол Украины Андрей Мельник в Германии заявил, что Европа забыла о стремлении Киева в ЕС. Дипломат призвал европейских политиков к "более смелым решениям" в вопросе членства Незалежной в альянсе.
Комментариев: 1
хоть бы сохранил то, что осталось, он еще втянет всю страну в боевые действия из-за своей трусости, не компетентности, тупого окружения.