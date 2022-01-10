Лукашенко призвал Узбекистан извлечь уроки из событий в Казахстане
По его словам, Минск обладает информацией о грозящей этой стране опасности.
Александр Лукашенко © Официальный сайт президента Белоруссии
Александр Лукашенко призвал Узбекистан извлечь уроки из ситуации в Казахстане. Видео © Телеграм-канал "Пул Первого"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Узбекистан извлечь уроки из событий, произошедших в Казахстане. По его оценкам, ввод миротворческих сил ОДКБ в страну нарушил планы заказчиков конфликта и подтвердил правильность принятого решения, но важно предотвратить повторение событий в соседних государствах.
"Уроки из ситуации в Казахстане должны быть извлечены — прежде всего в Узбекистане... Если эти уроки не будут извлечены, то, по нашей информации, их взгляды в том числе брошены и на Узбекистан", — заявил Лукашенко на экстренном онлайн-саммите Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам массовых беспорядков в республике.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев.
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Не переживай, лукавый. Гаага ждёт тебя уже за геноцид белорусского народа.