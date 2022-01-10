Лукашенко призвал Узбекистан извлечь уроки из событий в Казахстане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Узбекистан извлечь уроки из событий, произошедших в Казахстане. По его оценкам, ввод миротворческих сил ОДКБ в страну нарушил планы заказчиков конфликта и подтвердил правильность принятого решения, но важно предотвратить повторение событий в соседних государствах.

"Уроки из ситуации в Казахстане должны быть извлечены — прежде всего в Узбекистане... Если эти уроки не будут извлечены, то, по нашей информации, их взгляды в том числе брошены и на Узбекистан", — заявил Лукашенко на экстренном онлайн-саммите Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам массовых беспорядков в республике.