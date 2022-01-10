Теннисиста Джоковича снова арестовали в Австралии

Сербского теннисиста Новака Джоковича арестовали в Австралии после решения суда, который отменил аннулирование его визы, сообщает отец спортсмена.

По его данным, власти страны намерены депортировать спортсмена, несмотря на решение суда. Таким образом, Джокович не сможет принять участие в первом турнире Большого шлема в году Australian Open. Добавим, что, по некоторым данным, арест теннисиста произошёл в офисе его юристов.