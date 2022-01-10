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Теннисиста Джоковича снова арестовали в Австралии

Ранее суд отменил решение об аннулировании визы спортсмена.

10 января, 08:24

Новак Джокович. Фото © ТАСС / РА / James Warwick

Сербского теннисиста Новака Джоковича арестовали в Австралии после решения суда, который отменил аннулирование его визы, сообщает отец спортсмена.

По его данным, власти страны намерены депортировать спортсмена, несмотря на решение суда. Таким образом, Джокович не сможет принять участие в первом турнире Большого шлема в году Australian Open. Добавим, что, по некоторым данным, арест теннисиста произошёл в офисе его юристов.

Суд в Австралии отменил решение об аннулировании визы Новака Джоковича

Суд в Австралии отменил решение об аннулировании визы Новака Джоковича

Ранее Лайф сообщал, что Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна, куда он прибыл для участия в первом турнире Большого шлема нынешнего сезона Australian Open. Представители команды сербского теннисиста запросили тип австралийской визы, который не выдаётся обладателям медицинского отвода от вакцинации против коронавируса. 10 января Австралийский федеральный суд в Мельбурне удовлетворил апелляцию первой ракетки мира серба Новака Джоковича, оспорившего правомерность аннулирования своей визы и решения о депортации, принятого погранслужбой страны.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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