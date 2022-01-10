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За сутки в России выявили 15 830 новых случаев ковида

Всего с начала пандемии в нашей стране заболело 10 666 679 человек.

10 января, 08:32

© Агентство "Москва" / Киселёв Сергей

За сутки в России выявили 15 830 новых случаев коронавируса, также зафиксирован 741 летальный исход, а полностью выздоровело 19 890 пациентов. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Всего с начала пандемии в нашей стране заболело 10 666 679 человек, умерло — 316 904, выздоровело — 9 706 802.

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Пока в России наблюдается спад заболеваемости, однако, как считает эксперт Роспотребнадзора Камиль Хафизов, к концу новогодних праздников или сразу после них в России возможен подъём из-за распространения омикрон-штамма.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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