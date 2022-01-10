Путин рассказал, когда миротворцы ОДКБ покинут Казахстан
Он выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям в ближайшее время положение в стране будет стабилизировано.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © kremlin.ru
Подразделения ОДКБ были направлены в Казахстан на ограниченный период времени, после выполнения своих функций и стабилизации ситуации в стране они будут выведены, заявил президент России Владимир Путин в ходе внеочередной онлайн-сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
"В Казахстан направлен контингент ОДКБ, и хочу подчеркнуть: на ограниченный по времени период — на такой, который сочтёт возможным глава Казахстана. После выполнения функций весь контингент будет выведен с территории страны. Подразделения ОДКБ находятся в Казахстане на основании официального запроса руководства республики", — подчеркнул российский президент.
Он также отметил, что в состав контингента ОДКБ вошли наиболее подготовленные подразделения ВДВ России. Благодаря помощи миротворческих сил и действиям руководства республики ситуация в стране постепенно нормализуется. Путин выразил уверенность в том, что в ближайшее время положение в Казахстане будет стабилизировано.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев.
Комментариев: 0