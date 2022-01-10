Путин рассказал, когда миротворцы ОДКБ покинут Казахстан

Подразделения ОДКБ были направлены в Казахстан на ограниченный период времени, после выполнения своих функций и стабилизации ситуации в стране они будут выведены, заявил президент России Владимир Путин в ходе внеочередной онлайн-сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"В Казахстан направлен контингент ОДКБ, и хочу подчеркнуть: на ограниченный по времени период — на такой, который сочтёт возможным глава Казахстана. После выполнения функций весь контингент будет выведен с территории страны. Подразделения ОДКБ находятся в Казахстане на основании официального запроса руководства республики", — подчеркнул российский президент.