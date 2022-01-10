ОДКБ показала свой потенциал на деле в ситуации с Казахстаном, считает Путин
По оценке российского лидера, кропотливая и многолетняя работа по формированию целостной системы безопасности государств – участников ОДКБ даёт результат.
Фото © ТАСС / Минобороны РФ
В ситуации с Казахстаном Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на деле показала свой потенциал и способность к быстрым и эффективным действиям. Об этом заявил в понедельник президент России Владимир Путин на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
"Наша организация на деле показала свой потенциал, способность действовать быстро, решительно и эффективно", — указал он.
По оценке российского лидера, кропотливая и многолетняя работа по формированию целостной системы безопасности государств – участников ОДКБ даёт результат. Так, "каждый из союзников внёс свой вклад в выполнение поставленных задач" в составе миротворческой группировки в Казахстане.
"Туда вошли и уже активно проводят оперативные мероприятия подразделения всех без исключения стран-участниц", — отметил Владимир Путин.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев.
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