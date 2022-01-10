ОДКБ показала свой потенциал на деле в ситуации с Казахстаном, считает Путин

В ситуации с Казахстаном Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на деле показала свой потенциал и способность к быстрым и эффективным действиям. Об этом заявил в понедельник президент России Владимир Путин на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"Наша организация на деле показала свой потенциал, способность действовать быстро, решительно и эффективно", — указал он.

По оценке российского лидера, кропотливая и многолетняя работа по формированию целостной системы безопасности государств – участников ОДКБ даёт результат. Так, "каждый из союзников внёс свой вклад в выполнение поставленных задач" в составе миротворческой группировки в Казахстане.