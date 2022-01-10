Путин предложил членам ОДКБ выработать меры противодействия внешнему вмешательству

Президент России Владимир Путин призвал поручить Комитету секретарей Советов безопасности (КССБ) стран ОДКБ представить предложения по совместному противодействию попыткам внешнего вмешательства. Как отметил российский лидер, судя по событиям в Казахстане, "определённые силы не чураются использовать киберпространство и соцсети в рекрутировании экстремистов и террористов, создания спящих ячеек боевиков".

"Полагаю целесообразным поручить КССБ ОДКБ в рамках профильных рабочих групп по вопросам информационной безопасности и по борьбе с терроризмом и экстремизмом представить предложения по совместному противодействию попыткам деструктивного внешнего вмешательства в зоне ответственности ОДКБ", — сказал Путин на экстренном онлайн-саммите лидеров стран ОДКБ.

Российский президент подчеркнул, что члены ОДКБ должны быть готовы к отпору любым провокациям, чтобы не дать застать себя врасплох.