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Путин предложил членам ОДКБ выработать меры противодействия внешнему вмешательству

Он уверен, что союзники должны быть готовы к отпору любым провокациям, чтобы не дать застать себя врасплох.

10 января, 08:55
<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин призвал поручить Комитету секретарей Советов безопасности (КССБ) стран ОДКБ представить предложения по совместному противодействию попыткам внешнего вмешательства. Как отметил российский лидер, судя по событиям в Казахстане, "определённые силы не чураются использовать киберпространство и соцсети в рекрутировании экстремистов и террористов, создания спящих ячеек боевиков".

"Полагаю целесообразным поручить КССБ ОДКБ в рамках профильных рабочих групп по вопросам информационной безопасности и по борьбе с терроризмом и экстремизмом представить предложения по совместному противодействию попыткам деструктивного внешнего вмешательства в зоне ответственности ОДКБ", — сказал Путин на экстренном онлайн-саммите лидеров стран ОДКБ.

Российский президент подчеркнул, что члены ОДКБ должны быть готовы к отпору любым провокациям, чтобы не дать застать себя врасплох.

Путин заявил, что в ходе протестов в Казахстане применялись "технологии Майдана"

Путин заявил, что в ходе протестов в Казахстане применялись "технологии Майдана"

Ранее в ходе заседания Путин заявил, что подразделения ОДКБ были направлены в Казахстан на ограниченный период времени, после выполнения своих функций и стабилизации ситуации в стране они будут выведены.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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