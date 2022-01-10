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Премьер Киргизии Жапаров указал на риск проникновения боевиков из Казахстана в другие страны ОДКБ

Поэтому, по его словам, ситуация обязывает страны ОДКБ предпринять совместные усилия для восстановления стабильности.

10 января, 09:05

Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров. Фото © ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов

Боевики и мародёры, принимавшие участие в беспорядках и погромах в Казахстане, могут проникнуть на территорию других стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров на внеочередном заседании ОДКБ.

"Существует риск перемещения преступных элементов, участвовавших в грабежах и бесчинствах, через наши с вами государственные границы", — сказал Жапаров.

По его словам, поэтому ситуация обязывает страны ОДКБ предпринять совместные усилия для восстановления стабильности и недопущения дальнейших атак на военные, административные и социальные объекты Казахстана.

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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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