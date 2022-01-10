Премьер Киргизии Жапаров указал на риск проникновения боевиков из Казахстана в другие страны ОДКБ
Поэтому, по его словам, ситуация обязывает страны ОДКБ предпринять совместные усилия для восстановления стабильности.
Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров. Фото © ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов
Боевики и мародёры, принимавшие участие в беспорядках и погромах в Казахстане, могут проникнуть на территорию других стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров на внеочередном заседании ОДКБ.
"Существует риск перемещения преступных элементов, участвовавших в грабежах и бесчинствах, через наши с вами государственные границы", — сказал Жапаров.
По его словам, поэтому ситуация обязывает страны ОДКБ предпринять совместные усилия для восстановления стабильности и недопущения дальнейших атак на военные, административные и социальные объекты Казахстана.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев.
Комментариев: 0