Премьер Киргизии Жапаров указал на риск проникновения боевиков из Казахстана в другие страны ОДКБ

Боевики и мародёры, принимавшие участие в беспорядках и погромах в Казахстане, могут проникнуть на территорию других стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров на внеочередном заседании ОДКБ.

"Существует риск перемещения преступных элементов, участвовавших в грабежах и бесчинствах, через наши с вами государственные границы", — сказал Жапаров.