В Женеве стартовали переговоры России и США по гарантиям безопасности

Напомним, в декабре Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. Переговоры РФ и США проходят сегодня, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО. 7 января главы МИД стран – членов альянса согласовали "предстоящие диалоговые форматы с Москвой", а генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово выслушать озабоченности России относительно безопасности, однако альянс не исключает, что диалог может провалиться. А накануне Сергей Рябков рассказал, что первая дискуссия между Россией и США в Женеве прошла потрясающе, хоть и была сложной.