В Женеве стартовали переговоры России и США по гарантиям безопасности
Делегацию РФ возглавляют замглавы МИД Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин.
Венди Шерман и Сергей Рябков. Кадр из видео RT
В Женеве начались российско-американские переговоры по гарантиям безопасности. Делегацию РФ возглавляют замглавы МИД Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин, делегацию США — первый замгоссекретаря Венди Шерман.
Встреча проходит в закрытом формате на территории США при отделении ООН в Женеве. RT публикует первые кадры с переговоров.
Первые кадры с российско-американских переговоров по гарантиям безопасности в Женеве. Видео © RT
Напомним, в декабре Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. Переговоры РФ и США проходят сегодня, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО. 7 января главы МИД стран – членов альянса согласовали "предстоящие диалоговые форматы с Москвой", а генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово выслушать озабоченности России относительно безопасности, однако альянс не исключает, что диалог может провалиться. А накануне Сергей Рябков рассказал, что первая дискуссия между Россией и США в Женеве прошла потрясающе, хоть и была сложной.
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