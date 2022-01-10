Пилота упавшего самолёта спасли из-под колёс несущегося навстречу поезда за секунду до тарана

В США пилота рухнувшего самолёта спасли из-под колёс несущегося навстречу поезда © Twitter / LAPD HQ

В Лос-Анджелесе пилот легкомоторного самолёта совершил аварийную посадку на железнодорожных путях. Проезжающие мимо полицейские увидели, что он находится без сознания, а ему навстречу мчится поезд. Офицеры в последние секунды успели вытащить мужчину из-под обломков.

"Офицеры полиции Лос-Анджелеса проявили героизм и быстроту действий, спасая жизнь пилота, совершившего аварийную посадку на железнодорожных путях на Сан-Фернандо-роуд и Осборн-стрит, незадолго до того, как поезд столкнулся с самолётом", — сообщается в официальном аккаунте полиции в "Твиттере".

Произошедшее запечатлели нагрудные камеры сотрудников. На кадрах видно, что они пытаются достать пилота из покорёженного самолёта, его лицо и ноги в крови. Офицеров поторапливают. Машинист уже не может остановить поезд и подаёт звуковые сигналы. За несколько секунд до того, как поезд протаранил самолёт, им всё-таки удалось вытащить мужчину. Сейчас пилот находится в больнице, его здоровью ничего не угрожает.