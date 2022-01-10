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Пилота упавшего самолёта спасли из-под колёс несущегося навстречу поезда за секунду до тарана

Произошедшее запечатлели нагрудные камеры сотрудников полиции. Сейчас пострадавший находится в больнице.

10 января, 09:34

Поезд снёс самолёт © Twitter / LAPD HQ

В США пилота рухнувшего самолёта спасли из-под колёс несущегося навстречу поезда © Twitter / LAPD HQ

В Лос-Анджелесе пилот легкомоторного самолёта совершил аварийную посадку на железнодорожных путях. Проезжающие мимо полицейские увидели, что он находится без сознания, а ему навстречу мчится поезд. Офицеры в последние секунды успели вытащить мужчину из-под обломков.

"Офицеры полиции Лос-Анджелеса проявили героизм и быстроту действий, спасая жизнь пилота, совершившего аварийную посадку на железнодорожных путях на Сан-Фернандо-роуд и Осборн-стрит, незадолго до того, как поезд столкнулся с самолётом", сообщается в официальном аккаунте полиции в "Твиттере".

Произошедшее запечатлели нагрудные камеры сотрудников. На кадрах видно, что они пытаются достать пилота из покорёженного самолёта, его лицо и ноги в крови. Офицеров поторапливают. Машинист уже не может остановить поезд и подаёт звуковые сигналы. За несколько секунд до того, как поезд протаранил самолёт, им всё-таки удалось вытащить мужчину. Сейчас пилот находится в больнице, его здоровью ничего не угрожает.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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