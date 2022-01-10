СМИ: Роналду недоволен ситуацией в "Манчестер Юнайтед" и может уйти в "Барселону"
Легендарный нападающий вернулся в одну из своих первых команд летом 2021 года, спустя 12 лет после ухода из неё.
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Португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может перейти в "Барселону" в ближайшее время. Об этом пишет Sport.es.
Роналду уже сообщил своему агенту, что тому стоит подыскать для него новую команду. Поводом для этого стало недовольство Роналду нынешней ситуацией в клубе после прихода Ральфа Рангника на пост главного тренера. Отметим, что главный тренер "Барселоны" Хави заинтересован в переходе Роналду.
Добавим, что летом 2021 года Криштиану Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед", спустя 12 лет после того, как перешёл из МЮ в мадридский "Реал".
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