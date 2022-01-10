СМИ: Роналду недоволен ситуацией в "Манчестер Юнайтед" и может уйти в "Барселону"

Португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может перейти в "Барселону" в ближайшее время. Об этом пишет Sport.es.

Роналду уже сообщил своему агенту, что тому стоит подыскать для него новую команду. Поводом для этого стало недовольство Роналду нынешней ситуацией в клубе после прихода Ральфа Рангника на пост главного тренера. Отметим, что главный тренер "Барселоны" Хави заинтересован в переходе Роналду.