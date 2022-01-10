Эксперт Роспотребнадзора Хафизов: "Дельтакрон" может оказаться лабораторной ошибкой
Российские специалисты не спешат называть выявленный на Кипре микс "дельты" и "омикрона" новым штаммом коронавируса. Есть основания полагать, что мы имеем дело с загрязнением одних образцов другими.
Проведение экспресс-тестирования на CoViD-19. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
Обнаруженный на Кипре "дельтакрон" пока ещё рано называть новым вариантом коронавируса: возможно, в лаборатории просто произошло загрязнение одних образцов другими. Такую версию озвучил в понедельник руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
"В международную базу данных GISAID 7 января 2022 года действительно были депонированы 25 последовательностей нового "варианта" коронавируса. <...> при более тщательном изучении они оказались похожими на лабораторную контаминацию, то есть загрязнение одних образцов другими", — приводит слова эксперта "Интерфакс".
Таким образом, по словам Хафизова, говорить про свойства нового штамма, эффективность тестов и вакцин ещё преждевременно. Сперва нужно понять — новый ли это гибрид или всё же мы имеем дело с лабораторной контаминацией, то есть с непреднамеренным загрязнением.
"Тем более что другие лаборатории не выявляли чего-то похожего", — заключил он.
Как уже ранее писал Лайф, новый штамм, получивший название "дельтакрон", обнаружила группа учёных из Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета. Выводов о его потенциальной опасности специалисты пока не делают, но если окажется, что мутация взяла от своих "родителей" худшие качества (высокую летальность и заразность), то бороться с ней будет невероятно тяжело.
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил опасность обнаруженного на Кипре "дельтакрона". Как подчеркнул эпидемиолог, в любом случае вакцинация и ревакцинация являются наиболее цивилизованным и эффективным способом, чтобы защитить себя и своих близких от CoViD-19.
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