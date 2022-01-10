Названы пять предвестников инсульта, при которых нужно срочно вызывать скорую

При своевременном оказании медицинской помощи у пациента с инсультом есть все шансы на выздоровление, однако для этого помощь необходимо оказать в течение первых трёх часов. О том, на какие симптомы следует обращать внимание в первую очередь, специалисты Центра по контролю и профилактики заболеваний в США (CDC) рассказали изданию Express.

По словам медиков, одним из главных признаков смертельного заболевания является резкое онемение какой-либо части тела. Как правило, такое состояние наблюдается лишь на одной стороне. Также явными признаками инсульта являются нарушения речи и зрения. Пострадать может как один глаз, так и оба. Также при инсульте наблюдаются проблемы с ходьбой и потеря равновесия. И пятый наиболее важный предвестник опасного состояния — это резкая головная боль и головокружение.

"Наиболее эффективные методы лечения инсульта помогут только в том случае, если инсульт распознан и диагностирован в течение трёх часов после появления первых симптомов", — объясняют специалисты.