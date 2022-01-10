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Названы пять предвестников инсульта, при которых нужно срочно вызывать скорую

По словам специалистов, перенёсшие болезнь подвергаются высокому риску повторного инцидента в течение пяти лет.

10 января, 09:58

© Pexels

При своевременном оказании медицинской помощи у пациента с инсультом есть все шансы на выздоровление, однако для этого помощь необходимо оказать в течение первых трёх часов. О том, на какие симптомы следует обращать внимание в первую очередь, специалисты Центра по контролю и профилактики заболеваний в США (CDC) рассказали изданию Express.

По словам медиков, одним из главных признаков смертельного заболевания является резкое онемение какой-либо части тела. Как правило, такое состояние наблюдается лишь на одной стороне. Также явными признаками инсульта являются нарушения речи и зрения. Пострадать может как один глаз, так и оба. Также при инсульте наблюдаются проблемы с ходьбой и потеря равновесия. И пятый наиболее важный предвестник опасного состояния — это резкая головная боль и головокружение.

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"Наиболее эффективные методы лечения инсульта помогут только в том случае, если инсульт распознан и диагностирован в течение трёх часов после появления первых симптомов", — объясняют специалисты.

По их словам, пациентам с инсультом экстренно назначают специальный препарат для разрушения тромбов, который, согласно исследованиям, повышает шансы на выздоровление и заметно сокращают вероятность развития у человека инвалидности. При этом медики предупреждают, что перенёсшие инсульт подвержены высокому риску повторного инцидента в течение пяти лет.

Ранее иммунолог Ирина Ярцева назвала лекарственные препараты, которые могут привести к инсульту после коронавируса.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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