НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Испанский суд окончательно отклонил иск банкира Сергея Пугачёва к России

Экс-владелец "Межпромбанка" требовал от РФ более 14 миллиардов долларов.

10 января, 21:02
<p>Сергей Пугачёв. Кадр из видео © Youtube / <a href="https://www.youtube.com/c/Gordonua/videos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"В гостях у Гордона"</a></p>

Сергей Пугачёв. Кадр из видео © Youtube / "В гостях у Гордона"

Высший суд Мадрида окончательно отклонил претензии экс-сенатора, банкира Сергея Пугачёва к России о возвращении ему более 14 миллиардов долларов. Об этом свидетельствует постановление инстанции, сообщает РИА "Новости".

В июне 2020 года международный арбитраж отклонил требования Пугачёва о выплате ему 14,5 миллиарда долларов. Как сообщали СМИ со ссылкой на Минюст РФ, в 2015 году банкир, ссылаясь на получение им в 2009-м французского гражданства, инициировал международное арбитражное разбирательство против России, которое основывалось на соглашении между СССР и Францией о защите капиталовложений. Пугачёв утверждал, что его права как французского инвестора были нарушены. Россия оспаривала юрисдикцию арбитров на рассмотрение требований банкира. Тот в свою очередь оспорил решение арбитража в Высшем суде Мадрида.

Апелляционный суд США отклонил иск бывших акционеров ЮКОСа к России на 50 млрд долларов

Апелляционный суд США отклонил иск бывших акционеров ЮКОСа к России на 50 млрд долларов

"Этот приговор не предусматривает какое-либо обжалование", — указано в постановлении палаты по гражданским и уголовным делам.

В 2015 году Арбитражный суд Москвы признал бывшего сенатора Пугачёва и ещё троих топ-менеджеров разорившегося в 2010-м "Межпромбанка" виновными в совершении действий, приведших к банкротству финансовой организации, в частности в выдаче заведомо невозвратных кредитов и выводе ликвидных активов. Суд по заявлению АСВ (агентство по страхованию вкладов) обязал Пугачёва выплатить 75,6 миллиарда рублей в конкурсную массу. Предприниматель впоследствии пытался добиться отмены этого решения в нескольких инстанциях, но безуспешно.

Песков: Кремль не имеет отношения к делу банкира Пугачёва

Песков: Кремль не имеет отношения к делу банкира Пугачёва

Напомним, банкир покинул Россию в начале 2011 года. В декабре 2013-го СК РФ объявил его в федеральный розыск в рамках расследования махинаций в "Межпромбанке". В феврале 2016 года Пугачёва приговорили в Лондоне к лишению свободы на два года за ложные показания. В мае прошлого года стало известно, что под арест попали его яхта и виллы.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1