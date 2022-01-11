Испанский суд окончательно отклонил иск банкира Сергея Пугачёва к России

Высший суд Мадрида окончательно отклонил претензии экс-сенатора, банкира Сергея Пугачёва к России о возвращении ему более 14 миллиардов долларов. Об этом свидетельствует постановление инстанции, сообщает РИА "Новости".

В июне 2020 года международный арбитраж отклонил требования Пугачёва о выплате ему 14,5 миллиарда долларов. Как сообщали СМИ со ссылкой на Минюст РФ, в 2015 году банкир, ссылаясь на получение им в 2009-м французского гражданства, инициировал международное арбитражное разбирательство против России, которое основывалось на соглашении между СССР и Францией о защите капиталовложений. Пугачёв утверждал, что его права как французского инвестора были нарушены. Россия оспаривала юрисдикцию арбитров на рассмотрение требований банкира. Тот в свою очередь оспорил решение арбитража в Высшем суде Мадрида.

"Этот приговор не предусматривает какое-либо обжалование", — указано в постановлении палаты по гражданским и уголовным делам.