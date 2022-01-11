Испанский суд окончательно отклонил иск банкира Сергея Пугачёва к России
Экс-владелец "Межпромбанка" требовал от РФ более 14 миллиардов долларов.
Сергей Пугачёв. Кадр из видео © Youtube / "В гостях у Гордона"
Высший суд Мадрида окончательно отклонил претензии экс-сенатора, банкира Сергея Пугачёва к России о возвращении ему более 14 миллиардов долларов. Об этом свидетельствует постановление инстанции, сообщает РИА "Новости".
В июне 2020 года международный арбитраж отклонил требования Пугачёва о выплате ему 14,5 миллиарда долларов. Как сообщали СМИ со ссылкой на Минюст РФ, в 2015 году банкир, ссылаясь на получение им в 2009-м французского гражданства, инициировал международное арбитражное разбирательство против России, которое основывалось на соглашении между СССР и Францией о защите капиталовложений. Пугачёв утверждал, что его права как французского инвестора были нарушены. Россия оспаривала юрисдикцию арбитров на рассмотрение требований банкира. Тот в свою очередь оспорил решение арбитража в Высшем суде Мадрида.
"Этот приговор не предусматривает какое-либо обжалование", — указано в постановлении палаты по гражданским и уголовным делам.
В 2015 году Арбитражный суд Москвы признал бывшего сенатора Пугачёва и ещё троих топ-менеджеров разорившегося в 2010-м "Межпромбанка" виновными в совершении действий, приведших к банкротству финансовой организации, в частности в выдаче заведомо невозвратных кредитов и выводе ликвидных активов. Суд по заявлению АСВ (агентство по страхованию вкладов) обязал Пугачёва выплатить 75,6 миллиарда рублей в конкурсную массу. Предприниматель впоследствии пытался добиться отмены этого решения в нескольких инстанциях, но безуспешно.
Напомним, банкир покинул Россию в начале 2011 года. В декабре 2013-го СК РФ объявил его в федеральный розыск в рамках расследования махинаций в "Межпромбанке". В феврале 2016 года Пугачёва приговорили в Лондоне к лишению свободы на два года за ложные показания. В мае прошлого года стало известно, что под арест попали его яхта и виллы.
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