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На Кубани возбудили уголовное дело по факту осквернения солдатами символов воинской славы

Один военнослужащий демонстрировал на памятнике погибшим воинам силовые приёмы, а другой снимал всё на видео, установили следователи.

10 января, 20:49

© VK / Горячий Ключ Онлайн. Краснодарский край

Следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения двумя военнослужащими символов воинской славы России и оскорбления памяти защитников Отечества в Краснодарском крае. Об этом сообщается на сайте Главного военного следственного управления СК РФ.

"Предварительно установлено, что один военнослужащий демонстрировал на памятнике погибшим воинам силовые приёмы, при этом второй военнослужащий осуществлял видеосъёмку происходящего", — говорится в сообщении.

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Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества с использованием информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети "Интернет", совершённое группой лиц по предварительному сговору). Следствие продолжается.

Ранее в Приморье вынесли приговор школьницам, осквернившим памятник лётчику Олегу Пешкову.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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