На Кубани возбудили уголовное дело по факту осквернения солдатами символов воинской славы

Следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения двумя военнослужащими символов воинской славы России и оскорбления памяти защитников Отечества в Краснодарском крае. Об этом сообщается на сайте Главного военного следственного управления СК РФ.

"Предварительно установлено, что один военнослужащий демонстрировал на памятнике погибшим воинам силовые приёмы, при этом второй военнослужащий осуществлял видеосъёмку происходящего", — говорится в сообщении.