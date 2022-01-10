Эксперт ВОЗ ван Керкхове: "Дельтакрон", вероятно, является загрязнением образца

Гибрид штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон", получивший название "дельтакрон", мог появиться как результат загрязнения образца во время секвенирования и на самом деле не является комбинацией двух вариантов вируса. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове. Она призвала не использовать название "дельтакрон", а также предложила отказаться от термина "флурона", которым называют одновременное заражение гриппом и CoViD-19.

"Эти слова подразумевают комбинацию вирусов/вариантов, а этого не происходит. "Дельтакрон", вероятно, является загрязнением (Образца. — Прим. Лайфа) во время секвенирования", — написала ван Керкхове в "Твиттере".