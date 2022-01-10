Эксперт ВОЗ ван Керкхове: "Дельтакрон", вероятно, является загрязнением образца
Специалист призвала не использовать данное название, так как это не комбинация вариантов ковида.
© Pixabay
Гибрид штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон", получивший название "дельтакрон", мог появиться как результат загрязнения образца во время секвенирования и на самом деле не является комбинацией двух вариантов вируса. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове. Она призвала не использовать название "дельтакрон", а также предложила отказаться от термина "флурона", которым называют одновременное заражение гриппом и CoViD-19.
"Эти слова подразумевают комбинацию вирусов/вариантов, а этого не происходит. "Дельтакрон", вероятно, является загрязнением (Образца. — Прим. Лайфа) во время секвенирования", — написала ван Керкхове в "Твиттере".
Напомним, "дельтакрон" обнаружили учёные из Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета. Специалисты не делали выводов о его потенциальной опасности, но допускали, что с ним будет невероятно тяжело бороться, если окажется, что мутация взяла от своих "родителей" худшие качества (высокую летальность и заразность).
Лента новостей
"Какие ваши доказательства?": Замглавы МИД Рябков вспомнил фильм со Шварценеггером, говоря о дискуссии с США по Украине
сегодня в 19:56
Политолог Мартынов оценил переговоры с США по безопасности: Успех российской дипломатии
сегодня в 19:50
В США умер приговорённый к пожизненному сроку за убийство миллионер Роберт Дёрст
сегодня в 19:35
Комментариев: 0