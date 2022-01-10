Политолог Мартынов оценил переговоры с США по безопасности: Успех российской дипломатии

Обсуждение предложений Москвы о гарантиях безопасности и то, что РФ имеет твёрдую позицию в данном вопросе, — явный успех российской дипломатии, вселяющий определённый оптимизм в отношении результата. Такое мнение высказал политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов, отметив, что сам процесс обсуждения будет небыстрым.

По его словам, суть переговоров в том, что они были инициированы РФ и по российской повестке. Это серьёзный успех дипломатии России, считает Мартынов.

"Честно говоря, давно Россия и российская дипломатия не разговаривали так уверенно и так жёстко со своими визави, и это, честно говоря, вселяет некоторый оптимизм, хотя мы прекрасно понимаем, что это процесс небыстрый, это процесс довольно длительный", — заявил Мартынов в беседе с РИА "Новости".