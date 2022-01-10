Политолог Мартынов оценил переговоры с США по безопасности: Успех российской дипломатии
Эксперт отметил, что Москва давно не разговаривала так уверенно и так жёстко со своими визави.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Обсуждение предложений Москвы о гарантиях безопасности и то, что РФ имеет твёрдую позицию в данном вопросе, — явный успех российской дипломатии, вселяющий определённый оптимизм в отношении результата. Такое мнение высказал политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов, отметив, что сам процесс обсуждения будет небыстрым.
По его словам, суть переговоров в том, что они были инициированы РФ и по российской повестке. Это серьёзный успех дипломатии России, считает Мартынов.
"Честно говоря, давно Россия и российская дипломатия не разговаривали так уверенно и так жёстко со своими визави, и это, честно говоря, вселяет некоторый оптимизм, хотя мы прекрасно понимаем, что это процесс небыстрый, это процесс довольно длительный", — заявил Мартынов в беседе с РИА "Новости".
По словам эксперта, обе стороны заинтересованы в том, чтобы переговоры не затягивались. Также политолог подчеркнул, что Россия подтвердила свою жёсткую позицию, потребовав от НАТО на ближайшем саммите альянса, который пройдёт в Испании, публично отказаться от планов расширения на Украину и другие страны бывшего СССР, находящиеся в безусловной зоне влияния России.
Как ранее сообщал Лайф, консультации проходили сегодня в Женеве и завершились спустя семь с половиной часов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". По его словам, американская сторона очень серьёзно подошла к предложениям Москвы. Тем не менее представитель Госдепа на консультациях в Женеве отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны". По словам Венди Шерман, политика открытых дверей всегда была центральной для альянса. По этому пункту они не достигли понимания во время беседы с Рябковым.
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