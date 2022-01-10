Представитель Госдепа на консультациях в Женеве отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны"

Власти США не согласны с ограничениями на приём новых стран в НАТО. Об этом заявила в понедельник первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман на брифинге по итогам завершившихся в Женеве российско-американских консультаций, посвящённых вопросам гарантий безопасности.

"Мы никому не позволим прекратить политику открытых дверей в НАТО, которая всегда была центральной для альянса", — сказала она.

Как ранее сообщал Лайф, консультации проходили сегодня в Женеве и завершились спустя семь с половиной часов. Делегацию России на переговорах возглавили замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Рябков уже охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". По его словам, американская сторона очень серьёзно подошла к предложениям Москвы.