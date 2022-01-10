Представитель Госдепа на консультациях в Женеве отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны"
По словам Венди Шерман, политика открытых дверей всегда была центральной для альянса. По этому пункту они не достигли понимания во время почти восьмичасовой беседы с Сергеем Рябковым.
Заместитель госсекретаря США Венди Шерман (слева) и заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков РФ (справа) перед переговорами России и США по гарантиям безопасности. Фото © ТАСС / DENIS BALIBOUSE / POOL
Власти США не согласны с ограничениями на приём новых стран в НАТО. Об этом заявила в понедельник первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман на брифинге по итогам завершившихся в Женеве российско-американских консультаций, посвящённых вопросам гарантий безопасности.
"Мы никому не позволим прекратить политику открытых дверей в НАТО, которая всегда была центральной для альянса", — сказала она.
Как ранее сообщал Лайф, консультации проходили сегодня в Женеве и завершились спустя семь с половиной часов. Делегацию России на переговорах возглавили замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Рябков уже охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". По его словам, американская сторона очень серьёзно подошла к предложениям Москвы.
Напомним, что проект соглашения о гарантиях безопасности Москва передала Вашингтону ещё в декабре. 7 января главы МИД стран – членов альянса согласовали "предстоящие диалоговые форматы с Москвой", а генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово выслушать озабоченности России относительно безопасности, однако альянс не исключает, что диалог может провалиться. А накануне Рябков рассказал, что первая дискуссия между Россией и США в Женеве прошла потрясающе, хоть и была сложной.
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