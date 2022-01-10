Пресс-секретарь Токаева: Прибытие миротворцев ОДКБ не влияет на независимость Казахстана
Совет коллективной безопасности организации принял решение направить силы в страну после просьбы главы государства.
Прибывшие в Казахстан миротворцы ОДКБ. Фото © ТАСС
Пресс-секретарь президента Токаева Берик Уали заявил, что прибытие миротворцев ОДКБ в Казахстан не влияет на независимость страны. Видео © "Хабар 24"
Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали заявил, что прибытие миротворцев ОДКБ в страну не повлияет на независимость республики. Он также подчеркнул, что по завершении своей миссии все миротворческие войска отправятся домой.
"Прибытие миротворцев ОДКБ в Казахстан ни в коем случае не влияет на нашу независимость. После того как ситуация в стране стабилизируется, миссия ОДКБ будет завершена, миротворческие войска вернутся в свои государства. В Казахстане никто не останется", — заявил пресс-секретарь президента Токаева Берик Уали в эфире местного телевидения "Хабар 24".
Напомним, сегодня в ходе экстренного саммита ОДКБ президент Казахстана назвал произошедшее в стране попыткой госпереворота и самым тяжёлым кризисом за всю 30-летнюю историю независимости республики. Он рассказал, что ещё в первые дни протестов требования митингующих были услышаны, однако ситуацией воспользовались злоумышленники, организовав массовые беспорядки. Токаев рассказал о бесчинствах экстремистов, которые отрезали головы и по ночам крали из моргов тела своих ликвидированных подельников.
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