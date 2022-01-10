Пресс-секретарь Токаева: Прибытие миротворцев ОДКБ не влияет на независимость Казахстана

Пресс-секретарь президента Токаева Берик Уали заявил, что прибытие миротворцев ОДКБ в Казахстан не влияет на независимость страны. Видео © "Хабар 24"

Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали заявил, что прибытие миротворцев ОДКБ в страну не повлияет на независимость республики. Он также подчеркнул, что по завершении своей миссии все миротворческие войска отправятся домой.

"Прибытие миротворцев ОДКБ в Казахстан ни в коем случае не влияет на нашу независимость. После того как ситуация в стране стабилизируется, миссия ОДКБ будет завершена, миротворческие войска вернутся в свои государства. В Казахстане никто не останется", — заявил пресс-секретарь президента Токаева Берик Уали в эфире местного телевидения "Хабар 24".