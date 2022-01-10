Россияне рассказали, где и с кем провели новогодние каникулы

Почти 40% россиян в праздничные дни предпочли лежать на диване и смотреть телевизор, свидетельствуют результаты опроса kp.ru. Остальная часть респондентов не стала тратить время зря, а воспользовалась каникулами в своих целях.

25% решили навестить своих родных и увидеться с друзьями. Трудоголиков оказалось примерно 15% — им пришлось работать в каникулы, и времени сидеть перед голубым экраном попросту не нашлось. Лишь 6% опрошенных выбрались на природу или занимались ремонтом. По 3% опрошенных рассказали, что использовали время для путешествий, а также для занятий активными видами спорта.

Интерес к культурным событиям проявил только 1% респондентов — они посещали концерты, спектакли и выставки. Отмечается, что всего в опросе участвовали 7,6 тысячи человек.