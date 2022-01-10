Иван Сергеев перешёл из "Крыльев Советов" в "Зенит"
Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано до конца сезона 2024/25.
Фото © ФК "Зенит"
Нападающий самарских "Крыльев Советов" перешёл в петербургский "Зенит". Об этом сообщается на сайте чемпионов России по футболу.
Условия сделки между клубами не разглашаются. Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано до конца сезона 2024/25.
"Если честно, я до сих пор в шоке! Это очень большой вызов, а "Зенит" — большой клуб. Буду стараться проявлять себя, чтобы показать здесь свой максимум. Если будешь плохо играть, не проявишь себя, значит, ты недостоин этого вызова. Каждый из нас получает в жизни какие-то шансы, которыми нужно воспользоваться, думаю, это один из таких шансов для меня", — заявил Сергеев.
Форвард выступал за "Крылья Советов" с августа 2020 года. В своём первом сезоне за самарский клуб он забил 40 голов в 39 играх первенства ФНЛ, установив рекорд лиги. В текущем сезоне в составе "Крыльев Советов" Сергеев забил шесть мячей в РПЛ и два — в Кубке страны.
В ноябре 2021 года Сергеев был вызван в сборную России. Он попал в заявку на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии.
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