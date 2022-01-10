УЕФА включил двух российских футболистов в список тех, кто может "выстрелить" в 2022 году
Ранее СМИ писали об интересе к одному из них со стороны "Реала", "Барселоны" и ряда других ведущих клубов мира.
Максим Мухин и Арсен Захарян. Фото © ТАСС / Бухарев Олег / Красильников Станислав
Российские футболисты Арсен Захарян и Максим Мухин попали в список главных талантов Европы по версии УЕФА, которые могут отлично проявить себя в 2022 году.
Говоря о Захаряне, авторы списка отметили его способность сыграть на обоих флангах и забивать голы с самых разных дистанций. Что касается Мухина, то эксперты подчеркнули его способность быть разрушителем в центре поля в составе московского ЦСКА.
Помимо представителей нашей страны, в список УЕФА попали также украинец Михаил Мудрик, новичок "Краснодара" Эрик Ботхейм, 17-летний испанец Гави из "Барселоны", Харви Эллиот из "Ливерпуля" и ряд других футболистов.
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