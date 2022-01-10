УЕФА включил двух российских футболистов в список тех, кто может "выстрелить" в 2022 году

Российские футболисты Арсен Захарян и Максим Мухин попали в список главных талантов Европы по версии УЕФА, которые могут отлично проявить себя в 2022 году.

Говоря о Захаряне, авторы списка отметили его способность сыграть на обоих флангах и забивать голы с самых разных дистанций. Что касается Мухина, то эксперты подчеркнули его способность быть разрушителем в центре поля в составе московского ЦСКА.