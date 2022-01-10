Фигуристка Валиева планирует исполнить на чемпионате Европы три четверных прыжка
Медали у женщин будут разыграны в субботу, 15 января.
Фигуристка Камила Валиева. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Действующая чемпионка России по фигурному катанию Камила Валиева планирует исполнить на первенстве Европы два тройных акселя и три четверных прыжка. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдёт на этой неделе в Таллине. Медали у женщин будут разыграны в субботу, 15 января.
Валиева заявила тройной аксель в короткой программе. В произвольном прокате она планирует исполнить четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом, а также ещё один четверной тулуп в каскаде с тройным сальховом через ойлер.
Две другие российские участницы чемпионата Европы заявили лишь по одному элементу повышенной сложности. Действующая чемпионка мира Анна Щербакова планирует исполнить в произвольной программе четверной флип, а Александра Трусова — четверной лутц.
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