Фигуристка Валиева планирует исполнить на чемпионате Европы три четверных прыжка

Действующая чемпионка России по фигурному катанию Камила Валиева планирует исполнить на первенстве Европы два тройных акселя и три четверных прыжка. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдёт на этой неделе в Таллине. Медали у женщин будут разыграны в субботу, 15 января.

Валиева заявила тройной аксель в короткой программе. В произвольном прокате она планирует исполнить четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом, а также ещё один четверной тулуп в каскаде с тройным сальховом через ойлер.