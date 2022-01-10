"Спартак нового мира": Как сильнейший теннисист планеты отстоял своё право защищать титул на Australian Open Противостояние лидера рейтинга АТР и австралийской власти стало одной из самых ярких историй начала года. За развитием событий в Мельбурне заворожённо следил весь мир. 10 января, 13:15 Фото © ATP Tour

Новак Джокович, выигравший 20 турниров Большого шлема и побивший кучу теннисных рекордов, знаменит не только в мире спорта. В родной Сербии он популярнее большинства политиков и звёзд шоу-бизнеса. В честь Новака был назван первый самолёт национальной авиакомпании Air Serbia. Именно Джоковича в большинстве случаев называют самым известным сербом на планете. Иными словами, он является весьма незаурядной личностью и лицом своей страны.

В начале 2022 года с одним из самых знаменитых спортсменов мира произошла не самая приятная история. Джокович приехал в Мельбурн защищать титул на стартующем 17 января первом в нынешнем сезоне турнире Большого шлема — Australian Open, но местные власти отказались пускать его в страну, аннулировав въездную визу.

Боязнь прививки

Если бы на месте Новака был никому не известный гражданин, возможно, о его злоключениях никто бы и не узнал. Многие страны мира сталкиваются с наплывом мигрантов, и в прессу просачиваются только самые громкие конфликты, подобные тому, что совсем недавно произошёл на границе Белоруссии и Польши. Обычно в таких ситуациях всё происходит тихо и без лишнего шума. Но только не в этот раз. Это же Новак!

Итак, напомним, что для поездки в Австралию всем иностранным гражданам необходима прививка от коронавирусной инфекции. Подходят все вакцины из утверждённого списка: Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca, Bharat Biotech, Sinovac и Sinopharm China. Безусловно, существуют варианты въехать в страну и без прививки, но для этого необходимо предоставить официально подтверждённый медицинский отвод. В частности, его могут выдать, если вы переболели ковидом в течение последних шести месяцев.

Но вернёмся к Джоковичу. Серба коронавирус никогда не пугал. Он многократно говорил, что боится вакцины чуть ли не больше самой инфекции.

— Я боюсь за своё здоровье и не могу полностью доверять вакцинам, которые нам предлагают. Совсем не уверен, что прививка защитит меня от вируса, — говорил серб.

Мало того, летом 2020 года, когда из-за пандемии теннисная жизнь была поставлена на паузу, Новак лично организовал серию турниров на Балканах, на которых никакие антиковидные ограничения не соблюдались. В итоге во время соревнований Adria Tour заболел сам Джокович, а также множество других участников соревнований.

Медицинский отвод

Звёздный теннисист до последнего скрывал информацию, вакцинировался ли он ради участия в Australian Open. Лишь за сутки до вылета на Зелёный континент Джокович заявил, что получил медотвод от прививки и с одобренными всеми заинтересованными сторонами документами отправится за юбилейной (десятой) победой на турнире. При этом его заявку рассмотрели две независимые медицинские комиссии. Одна из них представляла Федерацию тенниса Австралии, вторая — штат Викторию, на территории которого будут проходить соревнования.

После этого многие недоброжелатели Новака — как ни странно, в мире тенниса есть и такие — начали возмущаться, почему очередной знаменитости удалось получить привилегии, а простым смертным о подобном даже и мечтать не стоит. Их тут же успокоил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Он объяснил, что Джокович будет вынужден покинуть страну, если не предоставит исчерпывающих доказательств получения медицинского отвода от прививки.

— Любой человек, который хочет попасть в Австралию, должен соответствовать нашим требованиям. Если Джокович ещё не прошёл вакцинацию, ему нужно будет предоставить все необходимые документы и доказать, что у него есть медицинский отвод от прививки. В противном случае он отправится домой первым же рейсом. Никаких особых правил для Джоковича не будет, — безапелляционно заявил глава правительства.

В результате всё так и произошло. Пограничная служба аннулировала въездную визу Джоковича. Формально в качестве причины отказа был назван тот факт, что команда Новака подала заявку на тот тип визы, который недоступен для лиц с медотводом. Впрочем, федеральные власти также посчитали, что теннисист незаслуженно получил предъявленные им медицинские документы.

— Мы изучили все обстоятельства получения Джоковичем медицинского отвода. Совершенно очевидно, что выданное ему исключение не соответствует стандартам, которые выдвигаются нашей пограничной службой, — отметил министр здравоохранения Австралии Грег Хант.

Гостиница с жуками

Новака пытались сразу же депортировать, но его адвокаты добились переноса судебных слушаний на 10 января. В результате теннисист провёл несколько дней в гостинице для временного проживания лиц, которые просят убежища в стране и ожидают решения власти. У него отобрали документы и часть личных вещей. Также поговаривают, что в этом самом отеле не всегда соблюдались простейшие санитарные условия и в самых неподходящих местах можно было обнаружить жуков и прочую живность.

Помимо недоброжелателей у Джоковича есть ещё и миллионы поклонников по всему миру. Они громко протестовали против того, как обошлись в Австралии с их кумиром. Шумные акции в поддержку спортсмена проходили около гостиницы, где он был вынужден ожидать решения суда, а также в Белграде. Наиболее ярок и прекрасен в своих заявлениях был отец теннисиста Срджан Джокович.

Serbian fans on Christmas in front of the hotel where #Djokovic is at. pic.twitter.com/xlPnbxru2o — Saša Ozmo (@ozmo_sasa) January 7, 2022

— Они могут взять моего сына в заложники, могут посадить на цепь, но он как вода, которая всегда найдёт выход. Новак — Спартак нового мира. Он не терпит несправедливости, колониализма и лицемерия, борется за равенство всех — вне зависимости от цвета кожи, вероисповедания и уровня достатка, — весьма образно выражался отец знаменитости.

На этом Срджан Джокович не остановился и сравнил своего сына с Иисусом Христом. По его словам, австралийские власти хотят в лице Новака растоптать Сербию и сербский народ.

— Они хотели поставить на колени и Новака, и всю нашу Сербию. Иисуса распяли на кресте, но он продолжает жить в нас. Теперь они пытаются распять и унизить Новака, — продолжает он.

Вступились за первую ракетку мира и официальные власти Сербии. МИД страны выразил протест послу Австралии из-за условий, в которых Новак был вынужден проживать в Мельбурне. А президент Сербии Александр Вучич назвал происходящее с теннисистом политической охотой на ведьм.

— Мне кажется, что политическое преследование Джоковича будет продолжаться до тех пор, пока они не смогут что-нибудь доказать. Они всегда прибегают к таким приёмам, когда не могут кого-то победить, — отметил глава государства.

Суд встал на сторону Джоковича

Казалось бы, у Джоковича нет никаких шансов задержаться в Австралии, но состоявшийся 10 января суд неожиданно для многих встал на его сторону. Апелляция серба была полностью удовлетворена, было предписано освободить спортсмена в кратчайшие сроки.

При этом выяснились не очень приятные для Новака подробности. В ходе судебного заседания он рассказал, что в середине декабря сдал положительный тест на коронавирус. Собственно, благодаря этому теннисист и получил основания для медотвода. Но тогда получается, что вместо пребывания на карантине спортсмен посетил несколько важных для него мероприятий. В частности, Джокович побывал на церемонии, в ходе которой Почта Сербии представила выпущенную в честь него марку, а также вручал награды лучшим молодым теннисистам страны. Никаких масок Джокович при этом не надевал.

Также весьма неприятным для Новака стало уточнение юристов МВД Австралии. После вынесения решения в пользу Джоковича они напомнили, что министр иммиграции и гражданства, несмотря ни на что, оставляет за собой право депортировать теннисиста. И решение суда ему в данном случае не указ. Получается, история ещё не завершена?

Очень кстати сразу после заседания суда в СМИ появилась информация, что Джоковича снова задержали. Впрочем, эти сообщения оказались не более чем слухами. Новак сейчас на свободе. Правда, в ближайшие дни его визу могут снова аннулировать.

После всех этих событий у теннисных болельщиков появилась надежда, что они всё-таки увидят первую ракетку мира на соревнованиях в Мельбурне. Согласитесь, без девятикратного чемпиона турнир определённо осиротел бы. Да, отсутствие Новака облегчило бы задачу для Даниила Медведева. С другой стороны, россиянин всем прекрасно показал, что может не только на равных соперничать с лидером мирового тенниса, но и побеждать его. К тому же к важному старту наш спортсмен набрал неплохую форму. А вот как будет выглядеть на корте серб — остаётся загадкой.

Авторы Роман Фейгин