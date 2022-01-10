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"Спартак нового мира": Как сильнейший теннисист планеты отстоял своё право защищать титул на Australian Open

Противостояние лидера рейтинга АТР и австралийской власти стало одной из самых ярких историй начала года. За развитием событий в Мельбурне заворожённо следил весь мир.

10 января, 13:15
<p>Фото © ATP Tour</p>

Фото © ATP Tour

Новак Джокович, выигравший 20 турниров Большого шлема и побивший кучу теннисных рекордов, знаменит не только в мире спорта. В родной Сербии он популярнее большинства политиков и звёзд шоу-бизнеса. В честь Новака был назван первый самолёт национальной авиакомпании Air Serbia. Именно Джоковича в большинстве случаев называют самым известным сербом на планете. Иными словами, он является весьма незаурядной личностью и лицом своей страны.

В начале 2022 года с одним из самых знаменитых спортсменов мира произошла не самая приятная история. Джокович приехал в Мельбурн защищать титул на стартующем 17 января первом в нынешнем сезоне турнире Большого шлема — Australian Open, но местные власти отказались пускать его в страну, аннулировав въездную визу.

Боязнь прививки

Если бы на месте Новака был никому не известный гражданин, возможно, о его злоключениях никто бы и не узнал. Многие страны мира сталкиваются с наплывом мигрантов, и в прессу просачиваются только самые громкие конфликты, подобные тому, что совсем недавно произошёл на границе Белоруссии и Польши. Обычно в таких ситуациях всё происходит тихо и без лишнего шума. Но только не в этот раз. Это же Новак!

Итак, напомним, что для поездки в Австралию всем иностранным гражданам необходима прививка от коронавирусной инфекции. Подходят все вакцины из утверждённого списка: Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca, Bharat Biotech, Sinovac и Sinopharm China. Безусловно, существуют варианты въехать в страну и без прививки, но для этого необходимо предоставить официально подтверждённый медицинский отвод. В частности, его могут выдать, если вы переболели ковидом в течение последних шести месяцев.

Но вернёмся к Джоковичу. Серба коронавирус никогда не пугал. Он многократно говорил, что боится вакцины чуть ли не больше самой инфекции.

Я боюсь за своё здоровье и не могу полностью доверять вакцинам, которые нам предлагают. Совсем не уверен, что прививка защитит меня от вируса, — говорил серб.

Австралия аннулировала визу первой ракетки мира Новака Джоковича

Австралия аннулировала визу первой ракетки мира Новака Джоковича

Мало того, летом 2020 года, когда из-за пандемии теннисная жизнь была поставлена на паузу, Новак лично организовал серию турниров на Балканах, на которых никакие антиковидные ограничения не соблюдались. В итоге во время соревнований Adria Tour заболел сам Джокович, а также множество других участников соревнований.

Медицинский отвод

Звёздный теннисист до последнего скрывал информацию, вакцинировался ли он ради участия в Australian Open. Лишь за сутки до вылета на Зелёный континент Джокович заявил, что получил медотвод от прививки и с одобренными всеми заинтересованными сторонами документами отправится за юбилейной (десятой) победой на турнире. При этом его заявку рассмотрели две независимые медицинские комиссии. Одна из них представляла Федерацию тенниса Австралии, вторая — штат Викторию, на территории которого будут проходить соревнования.

После этого многие недоброжелатели Новака — как ни странно, в мире тенниса есть и такие — начали возмущаться, почему очередной знаменитости удалось получить привилегии, а простым смертным о подобном даже и мечтать не стоит. Их тут же успокоил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Он объяснил, что Джокович будет вынужден покинуть страну, если не предоставит исчерпывающих доказательств получения медицинского отвода от прививки.

Любой человек, который хочет попасть в Австралию, должен соответствовать нашим требованиям. Если Джокович ещё не прошёл вакцинацию, ему нужно будет предоставить все необходимые документы и доказать, что у него есть медицинский отвод от прививки. В противном случае он отправится домой первым же рейсом. Никаких особых правил для Джоковича не будет, — безапелляционно заявил глава правительства.

В результате всё так и произошло. Пограничная служба аннулировала въездную визу Джоковича. Формально в качестве причины отказа был назван тот факт, что команда Новака подала заявку на тот тип визы, который недоступен для лиц с медотводом. Впрочем, федеральные власти также посчитали, что теннисист незаслуженно получил предъявленные им медицинские документы.

Мы изучили все обстоятельства получения Джоковичем медицинского отвода. Совершенно очевидно, что выданное ему исключение не соответствует стандартам, которые выдвигаются нашей пограничной службой, — отметил министр здравоохранения Австралии Грег Хант.

"Чувствую и очень ценю": Джокович из изоляции в Австралии поблагодарил болельщиков за поддержку

"Чувствую и очень ценю": Джокович из изоляции в Австралии поблагодарил болельщиков за поддержку

Гостиница с жуками

Новака пытались сразу же депортировать, но его адвокаты добились переноса судебных слушаний на 10 января. В результате теннисист провёл несколько дней в гостинице для временного проживания лиц, которые просят убежища в стране и ожидают решения власти. У него отобрали документы и часть личных вещей. Также поговаривают, что в этом самом отеле не всегда соблюдались простейшие санитарные условия и в самых неподходящих местах можно было обнаружить жуков и прочую живность.

Помимо недоброжелателей у Джоковича есть ещё и миллионы поклонников по всему миру. Они громко протестовали против того, как обошлись в Австралии с их кумиром. Шумные акции в поддержку спортсмена проходили около гостиницы, где он был вынужден ожидать решения суда, а также в Белграде. Наиболее ярок и прекрасен в своих заявлениях был отец теннисиста Срджан Джокович.

Они могут взять моего сына в заложники, могут посадить на цепь, но он как вода, которая всегда найдёт выход. Новак — Спартак нового мира. Он не терпит несправедливости, колониализма и лицемерия, борется за равенство всех — вне зависимости от цвета кожи, вероисповедания и уровня достатка, — весьма образно выражался отец знаменитости.

На этом Срджан Джокович не остановился и сравнил своего сына с Иисусом Христом. По его словам, австралийские власти хотят в лице Новака растоптать Сербию и сербский народ.

Они хотели поставить на колени и Новака, и всю нашу Сербию. Иисуса распяли на кресте, но он продолжает жить в нас. Теперь они пытаются распять и унизить Новака, — продолжает он.

Вступились за первую ракетку мира и официальные власти Сербии. МИД страны выразил протест послу Австралии из-за условий, в которых Новак был вынужден проживать в Мельбурне. А президент Сербии Александр Вучич назвал происходящее с теннисистом политической охотой на ведьм.

Мне кажется, что политическое преследование Джоковича будет продолжаться до тех пор, пока они не смогут что-нибудь доказать. Они всегда прибегают к таким приёмам, когда не могут кого-то победить, — отметил глава государства.

Суд встал на сторону Джоковича

Казалось бы, у Джоковича нет никаких шансов задержаться в Австралии, но состоявшийся 10 января суд неожиданно для многих встал на его сторону. Апелляция серба была полностью удовлетворена, было предписано освободить спортсмена в кратчайшие сроки.

При этом выяснились не очень приятные для Новака подробности. В ходе судебного заседания он рассказал, что в середине декабря сдал положительный тест на коронавирус. Собственно, благодаря этому теннисист и получил основания для медотвода. Но тогда получается, что вместо пребывания на карантине спортсмен посетил несколько важных для него мероприятий. В частности, Джокович побывал на церемонии, в ходе которой Почта Сербии представила выпущенную в честь него марку, а также вручал награды лучшим молодым теннисистам страны. Никаких масок Джокович при этом не надевал.

Также весьма неприятным для Новака стало уточнение юристов МВД Австралии. После вынесения решения в пользу Джоковича они напомнили, что министр иммиграции и гражданства, несмотря ни на что, оставляет за собой право депортировать теннисиста. И решение суда ему в данном случае не указ. Получается, история ещё не завершена?

Очень кстати сразу после заседания суда в СМИ появилась информация, что Джоковича снова задержали. Впрочем, эти сообщения оказались не более чем слухами. Новак сейчас на свободе. Правда, в ближайшие дни его визу могут снова аннулировать.

После всех этих событий у теннисных болельщиков появилась надежда, что они всё-таки увидят первую ракетку мира на соревнованиях в Мельбурне. Согласитесь, без девятикратного чемпиона турнир определённо осиротел бы. Да, отсутствие Новака облегчило бы задачу для Даниила Медведева. С другой стороны, россиянин всем прекрасно показал, что может не только на равных соперничать с лидером мирового тенниса, но и побеждать его. К тому же к важному старту наш спортсмен набрал неплохую форму. А вот как будет выглядеть на корте серб — остаётся загадкой.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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