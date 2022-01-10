Фанаты Джоковича устроили столкновения с полицией в Мельбурне
Собравшиеся требуют освобождения спортсмена и его допуска к участию в Australian Open.
Поклонники сербского теннисиста Новака Джоковича устроили столкновения с полицией в Мельбурне. Видео © Twitter / Cait Kelly, Shadow Hoodlum
Фанаты первой ракетки мира Новака Джоковича устроили столкновения с полицией в Мельбурне возле офиса его адвоката.
По сообщениям в соцсетях, полицейские в ответ на это были вынуждены применить перцовые баллончики. Отметим, что собравшиеся скандируют "Свободу Ноле" и требуют его освобождения, а также допуска к участию в Australian Open.
Ранее Лайф сообщал, что Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна, куда он прибыл для участия в первом турнире Большого шлема нынешнего сезона Australian Open. Представители команды сербского теннисиста запросили тип австралийской визы, который не выдаётся обладателям медицинского отвода от вакцинации против коронавируса. 10 января Австралийский федеральный суд в Мельбурне удовлетворил апелляцию первой ракетки мира серба Новака Джоковича, оспорившего правомерность аннулирования своей визы и решения о депортации, принятого погранслужбой страны.
Комментариев: 0