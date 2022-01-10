Фанаты Джоковича устроили столкновения с полицией в Мельбурне

Фанаты первой ракетки мира Новака Джоковича устроили столкновения с полицией в Мельбурне возле офиса его адвоката.

По сообщениям в соцсетях, полицейские в ответ на это были вынуждены применить перцовые баллончики. Отметим, что собравшиеся скандируют "Свободу Ноле" и требуют его освобождения, а также допуска к участию в Australian Open.