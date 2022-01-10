"Хочу остаться и сыграть": Джокович выложил фото с корта Australian Open, на котором он планирует выступить
Ранее суд отменил решение об аннулировании его визы, что позволяет ему принять участие в первом большом турнире года.
Фото © instagram.com/djokernole
Сербский теннисист Новак Джокович поделился с подписчиками первой фотографией после отмены решения об аннулировании его визы и рассказал, что планирует выступить на первом в году турнире Большого шлема Australian Open.
"Я рад и благодарен судье за то, что он отменил аннулирование моей визы. Несмотря на всё, что произошло на прошлой неделе, я хочу остаться и сыграть на Открытом чемпионате Австралии. Я по-прежнему сосредоточен на этом", — написал Джокович в своём инстаграме.
Спортсмен также опубликовал снимок с корта, на котором будут проходить матчи турнира. Джокович поблагодарил всех за поддержку, которую ему оказывали во время разбирательств.
"Спартак нового мира": Как сильнейший теннисист планеты отстоял своё право защищать титул на Australian Open
Ранее Лайф сообщал, что Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна, куда он прибыл для участия в первом турнире Большого шлема нынешнего сезона Australian Open. Представители команды сербского теннисиста запросили тип австралийской визы, который не выдаётся обладателям медицинского отвода от вакцинации против коронавируса. 10 января Австралийский федеральный суд в Мельбурне удовлетворил апелляцию первой ракетки мира серба Новака Джоковича, оспорившего правомерность аннулирования своей визы и решения о депортации, принятого погранслужбой страны.
Комментариев: 0