Сербский теннисист Новак Джокович поделился с подписчиками первой фотографией после отмены решения об аннулировании его визы и рассказал, что планирует выступить на первом в году турнире Большого шлема Australian Open.

"Я рад и благодарен судье за то, что он отменил аннулирование моей визы. Несмотря на всё, что произошло на прошлой неделе, я хочу остаться и сыграть на Открытом чемпионате Австралии. Я по-прежнему сосредоточен на этом", — написал Джокович в своём инстаграме.