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Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА

Ранее СМИ сообщали, что он войдёт в тренерский штаб своего брата Алексея, который возглавляет команду.

10 января, 13:23

Алексей и Василий Березуцкие вместе с генеральным директором ЦСКА Романом Бабаевым (по центру). Фото © Twitter / ПФК ЦСКА Москва

Легендарный в прошлом защитник московского ЦСКА и бывший тренер "Краснодара" Василий Березуцкий вернулся в стан армейцев. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Василий Березуцкий войдёт в тренерский штаб своего брата Алексея, который является наставником красно-синих. Добавим, что до этого Василий входил в штаб Виктора Гончаренко в ЦСКА и "Краснодаре", однако вместе с ним покинул команду 5 января.

СМИ: Василий Березуцкий вернётся в ЦСКА и войдёт в тренерский штаб брата Алексея

СМИ: Василий Березуцкий вернётся в ЦСКА и войдёт в тренерский штаб брата Алексея

Добавим, что братья Березуцкие выступали за ЦСКА с 2001 по 2018 год. За это время они шесть раз выиграли чемпионат России по футболу, стали обладателями Кубка УЕФА, а также бронзовых медалей Евро-2008 в составе сборной страны.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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