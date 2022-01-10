Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА

Легендарный в прошлом защитник московского ЦСКА и бывший тренер "Краснодара" Василий Березуцкий вернулся в стан армейцев. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Василий Березуцкий войдёт в тренерский штаб своего брата Алексея, который является наставником красно-синих. Добавим, что до этого Василий входил в штаб Виктора Гончаренко в ЦСКА и "Краснодаре", однако вместе с ним покинул команду 5 января.