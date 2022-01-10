Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА
Ранее СМИ сообщали, что он войдёт в тренерский штаб своего брата Алексея, который возглавляет команду.
Алексей и Василий Березуцкие вместе с генеральным директором ЦСКА Романом Бабаевым (по центру). Фото © Twitter / ПФК ЦСКА Москва
Легендарный в прошлом защитник московского ЦСКА и бывший тренер "Краснодара" Василий Березуцкий вернулся в стан армейцев. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.
Василий Березуцкий войдёт в тренерский штаб своего брата Алексея, который является наставником красно-синих. Добавим, что до этого Василий входил в штаб Виктора Гончаренко в ЦСКА и "Краснодаре", однако вместе с ним покинул команду 5 января.
Добавим, что братья Березуцкие выступали за ЦСКА с 2001 по 2018 год. За это время они шесть раз выиграли чемпионат России по футболу, стали обладателями Кубка УЕФА, а также бронзовых медалей Евро-2008 в составе сборной страны.
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