Биатлонист Серохвостов признался, что хотел бы уйти в сноубординг через несколько лет

Российский биатлонист Даниил Серохвостов в беседе с " Матч ТВ " рассказал о желании сменить спортивную дисциплину после Олимпиады 2026 года.

"Я бы хотел завоевать олимпийское золото в сноубординге. Мне было бы интересно. Допустим, если всё сложится отлично с биатлоном, то я бы хотел поменять спорт после Игр в Италии (Олимпиада 2026 года в Милане. — Прим. Лайфа)", — подчеркнул Серохвостов.