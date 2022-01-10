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Биатлонист Серохвостов признался, что хотел бы уйти в сноубординг через несколько лет

В его планах даже есть олимпийское золото в этом виде спорта, который он с удовольствием осваивает.

10 января, 12:47

Даниил Серохвостов. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Российский биатлонист Даниил Серохвостов в беседе с "Матч ТВ" рассказал о желании сменить спортивную дисциплину после Олимпиады 2026 года.

"Я бы хотел завоевать олимпийское золото в сноубординге. Мне было бы интересно. Допустим, если всё сложится отлично с биатлоном, то я бы хотел поменять спорт после Игр в Италии (Олимпиада 2026 года в Милане. — Прим. Лайфа)", — подчеркнул Серохвостов.

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Добавим, что на последнем этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе он стал восьмым в спринтерской гонке и 11-м в преследовании.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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