НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Выигравший один из этапов "Дакара" россиянин Максимов завершил выступление в ралли-рейде

Ранее из борьбы выбыл другой наш соотечественник Сергей Карякин, который днём ранее столкнулся с гонщиком из Италии.

10 января, 12:32

Александр Максимов. Фото © instagram.com/chyr_mari

Российский гонщик Александр Максимов завершил выступление на ралли-рейде "Дакар" нынешнего года из-за проблем с его квадроциклом. Об этом команда "Чыр Мари" сообщила в своём инстаграме.

"Всю ночь команда пыталась найти причину протечки масла двигателя квадроцикла — нашли микротрещину, вылечили. Но она оказалась лишь следствием каких-то нехороших процессов. Картер двигателя лопнул пополам. Сегодня утром, 10 января, команда "Чыр Мари" сошла с дистанции гонки "Дакар-2022". Всё", — говорится в сообщении.

"Просто рвался металл": Гонщик Карякин рассказал, почему не сможет продолжить участие в "Дакаре"

"Просто рвался металл": Гонщик Карякин рассказал, почему не сможет продолжить участие в "Дакаре"

Отметим, что Максимов был победителем шестого этапа "Дакара", а в общем зачёте россиянин занимал третье место. Ранее из борьбы за победу в гонке выбыл Сергей Карякин, который выступает в классе серийных мотовездеходов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1