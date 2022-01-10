Выигравший один из этапов "Дакара" россиянин Максимов завершил выступление в ралли-рейде

Российский гонщик Александр Максимов завершил выступление на ралли-рейде "Дакар" нынешнего года из-за проблем с его квадроциклом. Об этом команда "Чыр Мари" сообщила в своём инстаграме.

"Всю ночь команда пыталась найти причину протечки масла двигателя квадроцикла — нашли микротрещину, вылечили. Но она оказалась лишь следствием каких-то нехороших процессов. Картер двигателя лопнул пополам. Сегодня утром, 10 января, команда "Чыр Мари" сошла с дистанции гонки "Дакар-2022". Всё", — говорится в сообщении.